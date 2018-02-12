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Köye dönene 300 koyun et ithalatını bitirecek

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Köye dönene 300 koyun et ithalatını bitirecek
Hükümet tarafından başlatılacak 'Köye Dönüş' projesinin et ithalatının da bitirilmesi bekleniyor.
Köye dönene 300 koyun et ithalatını bitirecek Köye dönene 300 koyun et ithalatını bitirecek Köye dönene 300 koyun et ithalatını bitirecek

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, köyüne geri dönen çiftçi ailelere sağlanacak 300 baş damızlık koyun, asgari ücret ve sigorta desteğinden memnuniyet duyduklarını belirterek, “Bu projeyle et ithalatı bitecek, köyler yeniden canlanacak ve işsizlik oranı düşecek” dedi.

Projeyle, çiftçilik ve hayvancılık faaliyetlerinin artacağına ve köylerin yeniden cazip hale geleceğine işaret eden Palandöken, şunları kaydetti:  

İNDİRİM OLACAK

“Yeni düzenleme, ekonomimiz ve ülkemiz için çok önemli. Düzenlemeyle köyden şehre göçün önüne geçilecek ve köye dönüşler artacak. İthalata gerek kalmayacağı gibi tüm hayvansal ürünlerde indirim olacak.”        

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