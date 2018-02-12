Ankara’da 37 kişi hayatını kaybetmişti! Bombacının ablası bakın kim çıktı

Ankara Kızılay’da 37 kişinin yaşamını yitirdiği kanlı saldırıyı organize eden PKK’lı firari Vahit Ayçil’in ablası Vahide Kütküt, FETÖ’nün ‘izdivaç ablası’ çıktı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından birçok FETÖ’cü Yunanistan’a kaçmak isterken Edirne’de yakayı ele verdi. Bunlardan birisi de 13 Mart 2016’da Ankara Kızılay’daki kanlı saldırının planlayıcısı olan Vahit Ayçil’in ablası Vahide Kütkütile eniştesi Burak Kütküt. 2017 Şubat’ta yakalanan Vahide Kütküt hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

BYLOCK KULLANICISIYMIŞ

KHK ile ihraç edilmeden önce Gazi Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışan Vahide Kütküt’ün “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi. Düzenlenen iddianamede, Kütküt’ün, FETÖ’nün Gazi Üniversitesi yapılanması içerisinde yer aldığı aktarıldı. ByLock’u kullandığı da kaydedilen Kütküt’ün, söz konusu programa ilk olarak 11 Ağustos 2014’te giriş yaptığı, online olduğu son tarihin ise 17 Şubat 2016 olduğu belirtildi.

KIZLARIN BİLGİLERİNİ GÖNDERDİN Mİ?

İddianamede, Kütküt’ün, FETÖ’nün izdivaç ablalarından olduğu da ifade edildi. ByLock’tan izdivaç faaliyetlerini yürüttüğü de tespit edilen Kütküt, deşifre olan yazışmalarına göre, örgüt ablası Ayşe A.’ya, “Kızlarla ilgili bilgileri eşime gönderdin mi?” diye soruyor. İddianamede, şüpheli Kütküt’ün eşi Burak Kütküt ile örgütteki kızların bilgilerini istişare ettiği, daha sonra erkek şahıslara uygun olanları ayarlayarak görüşmelerini sağladığı kaydedildi.





Kızılay'daki kanlı saldırının planlayıcısı PKK'lı Vahit Ayçil

HİMMETİ ARTIRMADILAR SERZENİŞİ

Kütküt’ün, ByLock’tan himmet adı altında toplanan paralara ilişkin de örgüt ablası Ayşe A.’ya bilgi verdiği görülüyor. Kütküt, bir örgüt üyesinin himmet parasını arttırmadığından bahsediyor. İşte o mesaj: “Hocam, Canan 200, arttırmadı maalesef, belki arttırır ama şimdilik 200. Diğerlerinden haberim yok, ama bu hafta ilgileneceğim arkadaşlarla.” Kütküt ifadesinde ByLock yazışmaları deşifre edilmesine rağmen, örgütle bir alakasının olmadığını ve ByLock'u kullanmadığını iddia etmeye devam etti. Kütküt, kardeşi Ayçil’in arandığını bildiğini ancak şu an nerede, ne yaptığını bilmediğini, ölü veya sağ olduğu konusunda da bilgi sahibi olmadığını da iddia etti.

YENİ ŞAFAK