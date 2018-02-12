Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı?

Altındaki düşüş yerini yükselişe bıraktı. 12 Şubat Pazartesi günü yani bugün çeyrek altın kaç lira? ve Gram altın ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. Çünkü Kasım ayından beri yükseliş gözlemleniyor. 12.2.2018 altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla hızlı düşüş durdu ve yükselme başladı. Altın almak için uzmanlar ne diyor? Altın kaç lira? Gram Altın bugün 162,20 seviyelerinde güne başladı. İstanbul’un kalbinin attığı Kapalıçarşı’da ise çeyrek altın kaç lira?
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı cuma gününü yüzde 0,56 artışla 161,80 liradan tamamladı. Cumhuriyet altını da bugün 1.072,31 liradan alınırken, 1.088,52 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Gram altın 162,25 liradan satışa çıktı. Çeyrek altın ise 259,56 liradan alınırken, 266,05 liradan satılıyor.