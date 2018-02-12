TSK'dan flaş Afrin açıklaması!

TSK tarafından, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının bin 369 olduğu bildirildi.

Zeytin Dalı Harekatı’nın 23. gününde terör hedeflerinin karadan ve havadan ateş altına alınmasına devam edildi. Cinderes ve Ömer Uşağı’nda önceki gün yoğunlaşan çatışmalar dün de devam etti.

Reyhanlı ve Kilis’te yoğun hava hareketliliği görüldü. Ayrıca Hatay’ın Suriye sınırındaki karakollardan da gece boyunca obüs ve çok namlulu roketatarlar ile terör örgütü hedeflerine atışlar yapıldı.

09.50: TSK tarafından, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının bin 369 olduğu bildirildi.

08.00 : Afrin merkezine giden en önemli kavşak niteliğindeki Cinderes’e mesafe 3 kilometreye kadar düştü.

06.30 : Harekat kapsamında terör unsurlarından arındırılması hedeflenen Afrin’in Cinderes, Bafelyun Tepesi, Şeyh Huruz Dağı, Kefer Cenne, Şeran ve Racu beldesi bölgeleri havadan ve karadan ateş altına alındı. Tam isabetle vurulan terör hedeflerinden yükselen dumanlar, Türkiye’den de izlenebildi.