CHP'nin kritik isimleri belirlendi!

CHP'de yeni MYK üyeleri belirlendi. Buna göre;Tuncay Özkan, Basınla İlişkilerden Sorumlu oldu. Bülent Tezcan, Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü oldu. Dış İlişkiler'e Öztürk Yılmaz yeniden getirildi. Ünal Çeviköz de Kamu Diplomasisinden sorumlu olacak. Muharrem Erkek, Hukuk Politikalarından, Gamze İlgezdi, Halklar İlişkilerden, Aykut Erdoğdu, Ekonomi Politikalarından, Doğa Haklarından Gülüzar Karaca, Yerel Yönetimlerden Seyit Torun, sorumlu olacak.
GENEL SEKRETER AKİF HAMZAÇEBİ
Genel Sekreterliğe Akif Hamzaçebi getirildi. Sosyal Politikalardan Faik Öztrak, İnsan Haklarından Tekin Bingöl sorumlu olacak. MYK üyeleri arasında PM'de listeyi delen isimler yer almadı.
İşte yeni MYK
Tuncay Özkan - Basınla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı
Bülent Tezcan - Parti Sözcüsü - Parti Örgütünden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı Gamze İlgezdi - Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı
Mehmet Akif Hamzaçebi - Genel Sekreter
Fethi Açıkel - Arge - Bilim Yönetim ve Kültür Platformu
Onursal Adıgüzel - Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Öztürk Yılmaz - Dış İlişkiler Gülizar
Biçer Karaca - Doğa Hakları
Aykut Erdoğdu - Ekonomi Politikaları
Lale Karabıyık - Eğitim Politikaları
Muharrem Erkek - Hukuk Politikaları
Haluk Koç - İdari ve Mali İşler
Tekin Bingöl - İnsan Hakları
Veli Ağbaba - İşçi Sendikaları- Meslek Odaları ve Siviltoplum Kuruluşları
Çetin Osman Budak - İşveren Sendikaları ve Odalar
Ünal Çeviköz - Kamu Diplomasisi
Faik Öztrak - Sosyal Politikalar
Seyit Torun - Yerel Yönetim Politikaları