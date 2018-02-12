Çakar çıldırdı! Caner'e ceza veren TFF...

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir maçında kaleci Volkan Demirel'in yardım hakeme yönelik sözleri kameralara takıldı. Sarı-lacivertlilerin kalecisi Volkan Demirel'in "Senin ben a... k..." şeklinde ifadeler kullandığı iddia edilirken, bu görüntü bir anda en çok konuşulan konulardan oldu.



ÇAKAR: "CANER'E CEZA VEREN TFF, VOLKAN'A..."



Karşılaşmanın sonunda Volkan Demirel'in tepkisiyle ilgili olarak eski hakem Ahmet Çakar'dan da flaş bir açıklama geldi. Ahmet Çakar,"TFF'yi ve kurullarını göreve davet ediyorum; Caner'e küfüründen dolayı ceza veren TFF, bu gece benim yan hakemime 'a.... k....' diyen Volkan Demirel'e ne ceza verecek?"şeklinde açıklama yaptı.

VOLKAN DEMİREL KÜFÜRLE İLGİLİ KONUŞTU



Volkan Demirel'in maçın yardımcı hakemine küfür ettiği iddia edilen görüntülerin sosyal medyada konuşulması üzerine basın toplantısında bir soru soruldu.



Karşılaşma sonrası konuşan Volkan Demirel, "Benim söylediklerim önemli değil. Maç içinde kötü niyetle yapmıyoruz. Kendi kendime söylediğim şeyler. Kimseye bir art niyet yoktur. Bazen ister istemez bir şeyler çıkıyor ağzımızdan." dedi.



Sözlerine devam eden deneyimli file bekçi, "Yanlış bir sollama yapıldığında bir şey demiyor musun? Her oyuncunun ağzına kamera sokarsan, bunu her oyuncu söyler. Özür dilenecek bir şey yapmadım." ifadelerini kullandı.