12 Şubat 2018 Pazartesi27 C.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:30Güneş 07:56Öğle 13:24İkindi 16:13Akşam 18:41Yatsı 20:01
    • 14°C Adana
    • 10°C Adıyaman
    • 6°C Afyon
    • 5°C Ağrı
    • 9°C Amasya
    • 7°C Ankara
    • 14°C Antalya
    • 9°C Artvin
    • 12°C Aydın
    • 7°C Balıkesir
  • BIST: 114.947 1.19
  • Altın: 161,999 0.26
  • Dolar: 3,8120 -0.46
  • Euro: 4,6796 -0.07

Çakar çıldırdı! Caner'e ceza veren TFF...

»
Çakar çıldırdı! Caner'e ceza veren TFF...
Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel'in Medipol Başakşehir maçında yardımcı hakeme yönelik küfür ettiği iddialarının ardından eski hakem Ahmet Çakar flaş bir yorum yaptı.
Çakar çıldırdı! Caner'e ceza veren TFF... Çakar çıldırdı! Caner'e ceza veren TFF... Çakar çıldırdı! Caner'e ceza veren TFF...

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir maçında kaleci Volkan Demirel'in yardım hakeme yönelik sözleri kameralara takıldı. Sarı-lacivertlilerin kalecisi Volkan Demirel'in "Senin ben a... k..." şeklinde ifadeler kullandığı iddia edilirken, bu görüntü bir anda en çok konuşulan konulardan oldu.

ÇAKAR: "CANER'E CEZA VEREN TFF, VOLKAN'A..."

Karşılaşmanın sonunda Volkan Demirel'in tepkisiyle ilgili olarak eski hakem Ahmet Çakar'dan da flaş bir açıklama geldi. Ahmet Çakar,"TFF'yi ve kurullarını göreve davet ediyorum; Caner'e küfüründen dolayı ceza veren TFF, bu gece benim yan hakemime 'a.... k....' diyen Volkan Demirel'e ne ceza verecek?"şeklinde açıklama yaptı.

VOLKAN DEMİREL KÜFÜRLE İLGİLİ KONUŞTU

Volkan Demirel'in maçın yardımcı hakemine küfür ettiği iddia edilen görüntülerin sosyal medyada konuşulması üzerine basın toplantısında bir soru soruldu.

Karşılaşma sonrası konuşan Volkan Demirel, "Benim söylediklerim önemli değil. Maç içinde kötü niyetle yapmıyoruz. Kendi kendime söylediğim şeyler. Kimseye bir art niyet yoktur. Bazen ister istemez bir şeyler çıkıyor ağzımızdan." dedi.

Sözlerine devam eden deneyimli file bekçi, "Yanlış bir sollama yapıldığında bir şey demiyor musun? Her oyuncunun ağzına kamera sokarsan, bunu her oyuncu söyler. Özür dilenecek bir şey yapmadım." ifadelerini kullandı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Devlet sporcuları milli görevi reddetti!Devlet sporcuları milli görevi reddetti!Goalball Milli takım sporcularından 6 futbolcu, kulüp antrenörlerinin milli takım hocası olmadığı sürece milli formayı giymeyeceklerini belirttiler.
Terim, Belhanda'yı bu sözlerle motive ettiTerim, Belhanda'yı bu sözlerle motive ettiGalatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Antalyaspor maçının öncesinde Belhanda'ya ''Bu takımın sana ihtiyacı var'' sözleriyle motive etti.
Aslan taht için sahada! Muhtemel 11'lerAslan taht için sahada! Muhtemel 11'lerGalatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasının kapanış maçında Antalyaspor'u konuk edecek. Cimbom mücadeleyi kazanırsa, Başakşehir'in 1 puan önüne geçerek lider olacak.
Gecenin olayı! Abdullah Avcı ile Kocaman...Gecenin olayı! Abdullah Avcı ile Kocaman...Fenerbahçe, Başakşehir'i 2-0'lık skorla yenip adeta ligde şampiyonluk açısından yeniden potaya girerken maçın devre arasında Abdullah Avcı'nın Aykut Kocaman'ın üzerine yürüdüğü ve araya Volkan Demirel'in girdiği iddia edildi.
Çakar çıldırdı! Caner'e ceza veren TFF...Çakar çıldırdı! Caner'e ceza veren TFF...Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel'in Medipol Başakşehir maçında yardımcı hakeme yönelik küfür ettiği iddialarının ardından eski hakem Ahmet Çakar flaş bir yorum yaptı.
Başakşehir’den büyük hata! Gözden kaçtıBaşakşehir’den büyük hata! Gözden kaçtıBaşakşehir Kulübü, kritik mücadele öncesinde büyük bir hataya imza attı.
  • G.Saray'da tüm gözler onun üstünde!12 Şubat 2018 Pazartesi 11:05
  • Devler Ligi hesabından Cengiz Ünder paylaşımı!12 Şubat 2018 Pazartesi 11:04
  • Rodallega'dan transfer itirafı12 Şubat 2018 Pazartesi 10:43
  • Hocasından Cengiz'e övgü dolu sözler!12 Şubat 2018 Pazartesi 10:42
  • Mourinho: Hayvanlar gibi savaştılar12 Şubat 2018 Pazartesi 10:10
  • Cengiz Ünder İtalya'yı salladı12 Şubat 2018 Pazartesi 08:10
  • Ligin zirvesine Fener ayarı!11 Şubat 2018 Pazar 23:51
  • Volkan'dan Beşiktaşlıları çıldırtacak sözler!11 Şubat 2018 Pazar 23:48
  • Süper Lig'de rekor! Ne yaptın Serkan!11 Şubat 2018 Pazar 22:20
  • Çılgın maç! 3 gol, 2 penaltı, 1 kırmızı kart11 Şubat 2018 Pazar 22:18
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri