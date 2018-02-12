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Kalleş ittifak işliyor! Konvoy halinde geliyorlar

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TSK ve ÖSO birlikleri ''Zeytin Dalı'' harekatına devam ederken Suriye rejimi ile terör örgütü PKK/PYD arasındaki anlaşma bir kez daha gün yüzüne çıktı.
Kalleş ittifak işliyor! Konvoy halinde geliyorlar
Kalleş ittifak işliyor! Konvoy halinde geliyorlar Kalleş ittifak işliyor! Konvoy halinde geliyorlar Kalleş ittifak işliyor! Konvoy halinde geliyorlar

Türk Silahlı Kuvvetleri veÖzgür Suriye OrdusuAfrin'de terör örgütü PKK/PYD'ye karşı tarihin en büyük darbesini vururken Suriye rejimi terör örgütüne yardımını sürdürüyor. 

PKK/PYD'nin işgal ettiği Fırat'ın doğu bölgelerinden Afrin'e silah ve terörist geçişi kesintisiz şekilde sürüyor. 

REJİM TEL RIFAT HATTINI AÇIK TUTUYOR 

Terör örgütü PKK'nın Tel Abyad ve Kamışlı'dan getirdiği terör konvoyları rejimin kontrolündeki Nubbul ve Zehra hattından Afrin'e ulaşıyor.

Uluslararası haber ajansı Ruters ''Dost yada düşman? Esad, Suriyeli Kürtleri Türkiye'ye karşı sessizce destekliyor'' başlıklı haberinde bölgede bulunan Terör örgütü PKK/PYD elebaşları ve Rejim kurmayları ile yapılan röportajları yayınladı. 

Yayınlanan habere göre; İsmini vermek istemeyen Terör örgütü elebaşı ''Rejim ile işbirliği halindeyiz'' derken Rejimin bölge komutanın ise ''İnsani yardım ve lojistiğin YPG cephelerine ulaşması konusunda izin veriliyor''ifadelerini kullandı. 

Rejim komutanın ''İnsani yardım'' algısı ise gerçeklerle çelişiyor. 

ASKERİ KONVOYLA AFRİN'E GİRDİLER 

Rejim güçleri tarafından 5 Şubat'ta ''İnsani yardım'' adı altında terör örgütü PKK/PYD konvoyunun Afrin'e girişi sağlanmıştı. 

İlk olarak Akit Haber'in duyurduğu konvoyda 500 Silahlı teröristin Cinderes bölgesine gittiği görüntülere yansımıştı. 

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