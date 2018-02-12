12 Şubat 2018 Pazartesi27 C.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:30Güneş 07:56Öğle 13:24İkindi 16:13Akşam 18:41Yatsı 20:01
    • 14°C Adana
    • 10°C Adıyaman
    • 6°C Afyon
    • 5°C Ağrı
    • 9°C Amasya
    • 7°C Ankara
    • 14°C Antalya
    • 9°C Artvin
    • 12°C Aydın
    • 7°C Balıkesir
  • BIST: 114.947 1.19
  • Altın: 161,999 0.26
  • Dolar: 3,8120 -0.46
  • Euro: 4,6796 -0.07

BAE'den olay hamle! Hindu tapınağı yapacaklar

»
BAE'den olay hamle! Hindu tapınağı yapacaklar
İslam ülkelerine yönelik kurduğu komplolarla gündemden düşmeyen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ilk kez bir Hindu tapınağı inşa edecek...
BAE'den olay hamle! Hindu tapınağı yapacaklar BAE'den olay hamle! Hindu tapınağı yapacaklar BAE'den olay hamle! Hindu tapınağı yapacaklar

Resmi temaslar kapsamında BAE'nin başkenti Abu Dabi'de bulunan Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ile ikili görüşmelerinde bu konuyu da görüştükleri duyuruldu. Modi, ülkede ilk kez inşa edilecek olan Hindu mabedinin BAE'deki farklı inançlara yönelik hoşgörünün tezahürü olduğunu vurguladı.

HİNDULARA ÖZGÜRLÜK MÜSLÜMANA KATLİAM

Hindulara ve farklı inançlara yönelik hoşgörünün sergilendiği BAE'de İslami cemaatlere mensub yüzlerce BAE vatandaşı zindanlara atılırken BAE hükümeti Mısır'dan Libya ve Tunus'a kadar on binlerce Müslümanın katlini fonluyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İsrail bunu tartışıyor! Manevra bile yapamadıİsrail bunu tartışıyor! Manevra bile yapamadıİsrail hava kuvvetlerinin, önceki gün İsrail F-16 uçağının düşürülmesiyle ilgili yürüttüğü soruşturmada uçaktaki mürettebatın kaçmak için manevra yapamadığı ortaya çıktı.
Kuzey Kore konusunda yeni diplomasi açılımıKuzey Kore konusunda yeni diplomasi açılımıABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Washington ile Pyongyang yönetimleri arasında ön koşulsuz doğrudan görüşmelerle sonuçlanabilecek yeni diplomatik açılım konusunda gerçek bir ilerleme kaydedildiğini söyledi.
BAE'den olay hamle! Hindu tapınağı yapacaklarBAE'den olay hamle! Hindu tapınağı yapacaklarİslam ülkelerine yönelik kurduğu komplolarla gündemden düşmeyen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ilk kez bir Hindu tapınağı inşa edecek...
100 bin Suudi kadın şoför işe alınacak100 bin Suudi kadın şoför işe alınacakDubai merkezli araç paylaşım şirketi Careem, halihazırda bin Suudi kadın şoförle kontrat imzaladıklarını ve önümüzdeki dönemde bu sayıyı 100 bine çıkaracaklarını açıkladı.
ÖSO Komutanı: ABD çizdi Esed kazdı!ÖSO Komutanı: ABD çizdi Esed kazdı!Beton bloklarla kurulan tünelleri YPG/PKK’nın tek başına yapamayacağını belirten ÖSO komutanı Ali Siccu "Burseya'dan İdlib’e kadar bütün alanı tünel ve hendeklerle çevirmişler. Bu projeyi onlara büyük komutan ve Amerikalı mühendisler çizdi" dedi.
Sırtını böyle sıvazladılar: Kim bu sapkın Evanjelistler?Sırtını böyle sıvazladılar: Kim bu sapkın Evanjelistler?Sandıktan çıkan başkanlardan çok Yahudi sermayesinin Evanjelistler eliyle yönettiği Amerika’dan çok ilginç bir kare...
  • ABD’den tehdit gibi Afrin açıklaması: Türkiye içerisinde silahlı ayaklanma..12 Şubat 2018 Pazartesi 09:56
  • Yunan isyanda! Türkler başardı bizim için kötü olacak12 Şubat 2018 Pazartesi 08:50
  • Mossad'çı Fransız'dan Türkiye'ye müdahale çağrısı!12 Şubat 2018 Pazartesi 08:20
  • İsrail’den İran’a ‘ciddi’ uyarı: Büyük savaşın ayak sesleri12 Şubat 2018 Pazartesi 07:20
  • İsrail ordusu açıkladı: Düşen uçakla ilgili kritik itiraf!12 Şubat 2018 Pazartesi 03:00
  • Orgeneral Akar’dan dünyaya mesaj: Onlar bizim için dokunulmazdır12 Şubat 2018 Pazartesi 01:30
  • Rusya'dan ABD'yi çıldırtacak 'S-400' açıklaması!12 Şubat 2018 Pazartesi 01:00
  • Şok iddia İran’ı karıştırdı: Hamaney öldü12 Şubat 2018 Pazartesi 00:30
  • Büyük Kanyon'da helikopter düştü: 3 ölü, 4 yaralı11 Şubat 2018 Pazar 23:49
  • Yüzlerce terörist öldü! ABD jetleri YPG’yi vurdu11 Şubat 2018 Pazar 23:27
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri