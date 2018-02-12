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Gecenin olayı! Abdullah Avcı ile Kocaman...

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Gecenin olayı! Abdullah Avcı ile Kocaman...
Fenerbahçe, Başakşehir'i 2-0'lık skorla yenip adeta ligde şampiyonluk açısından yeniden potaya girerken maçın devre arasında Abdullah Avcı'nın Aykut Kocaman'ın üzerine yürüdüğü ve araya Volkan Demirel'in girdiği iddia edildi.
Gecenin olayı! Abdullah Avcı ile Kocaman... Gecenin olayı! Abdullah Avcı ile Kocaman... Gecenin olayı! Abdullah Avcı ile Kocaman...

Süper Lig'de Fenerbahçe, Başakşehir'i yendi, şampiyonluk yarışı kızıştı. Sarı Lacivertliler, Fernandao'nun golleriyle 3 puanı hanesine yazarken maçın devre arasında soyunma odası koridorlarında iki takımın teknik direktörlerinin büyük bir tartışma yaşadığı iddia edildi. 

Beyaz Tv'den Sezgin Gelmez'in haberine göre, karşılaşmanın ilk yarısı biter bitmez Aykut Kocaman'ın, maçın hakemi Halil Umut Meler'le uzatma dakikalarının uzunluğu konusunda tartıştığını gören Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı, Kocaman'a sert tepki gösterdi.

Kocaman'ın üzerine yürdü

Kocaman'ın üzerine yürüyen Abdullah Avcı'yı son anda Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi ve kaptanı Volkan Demirel engelledi. Aykut Kocaman da tartışmayı daha fazla uzatmadı ve soyunma odasına girdi. 

Başakşehirli oyuncular etrafını sarmıştı

Hatırlanacağı üzere, Halil Umut Meler maçın ilk yarısına 2 dakikalık uzatma eklemiş ve bu iki dakika dolduktan sonra başakşehir'in üstüste kullandığı kornerlere izin vermiş ancak daha sonra top orta sahaya açılınca ilk yarıyı bitiren düdüğünü çalmıştı. Atağın devam ettiğini belirten Başakşehirli oyuncular ise Meler'e tepki göstermişlerdi. 

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