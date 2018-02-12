Alınan bilgilere göre, kaza, gece saatlerinde Yüksekova-Van karayolu üzerindeki uygulama noktasında meydana geldi. Devriye görevi yapan polis aracı, havanın yağışlı ve yolun kaygan olmasından dolayı uygulama noktasındaki zırhlı araca çarptı. Kazada 1 polis şehit olurken, 2 polis ise yaralandı. Yaralı polisler Yüksekova Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
12 Şubat 2018 Pazartesi27 C.Evvel 1439
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Polis aracı kaza yaptı: Şehit ve yaralılar var!
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