13 Şubat 2018 Salı27 C.Evvel 1439
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Suriye’de işler iyice karışacak! Bir süper güç daha devreye giriyor

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Suriye’de 2011 yılından buyana devam eden iç savaşı uzaktan takip etmeyi tercih eden Çin, bundan sonraki süreçte aktif katılım göstereceğini ilan etti.
Suriye’de işler iyice karışacak! Bir süper güç daha devreye giriyor
Suriye’de işler iyice karışacak! Bir süper güç daha devreye giriyor Suriye’de işler iyice karışacak! Bir süper güç daha devreye giriyor Suriye’de işler iyice karışacak! Bir süper güç daha devreye giriyor

Şam’da görevli Büyükelçisi Şi Tsanzin, Çin’in Suriye sürecine aktif katılım zamanı geldiğini ilan ederek, “Suriye’deki yıkıcı ihtilaflar ardından Çin’in bu ülkenin geleceğinde daha aktif rol oynamasının zamanı geldiğini düşünüyoruz. Suriye’nin yeniden inşa edilmesinde bu ülkenin yasal yönetimiyle işbirliği yaparak her geçen günle daha ciddi katkıda bulunacağımızı düşünüyorum” dedi.

Suriye ihtilafında uluslararası alanda Rusya ile birlikte hareket eden Çin, diğer taraftan ABD'nin tepkisini çekmemeye çalışıyor. BM Güvenlik Konseyinde Suriye ile ilgili 7 kritik oylamada Çin Halk Cumhuriyeti genelde çekimser oy kullanarak Rusya-ABD hesaplaşması dışında kalmayı tercih etmişti. Üç süper güç arasında Suriye’ye herhangi görünüm altında asker göndermeyen tek ülke Çin olmuştu.

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