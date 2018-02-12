Trabzonspor’da Burak Yılmaz sevinci

Trabzonspor’un Süper Lig’in 19’uncu haftasında sahasında Fenerbahçe ile oynadığı maçın ardından kasığındaki sorun nedeniyle Göztepe ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında forma giyemeyen Burak Yılmaz, Hollanda’da gördüğü tedavi programının ardından Türkiye’ye döndü. Salonda çalışmalara başlayan deneyimli forvet oyuncusunun yarın Trabzon'a geleceği, hafta içerisinde yapılacak antrenmanlara da katılacağı öğrenildi. Ayrıca Burak'ın, 18 Şubat pazar günü oynanacak Medipol Başakşehir karşılaşmasında da forma giyme ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi.

BURAK’SIZ GOL SORUNU YAŞANIYOR



Burak Yılmaz’ın yokluğunda gol yollarında sıkıntı yaşayan Trabzonspor, Burak’sız çıktığı son iki maçtan da golsüz beraberlikle ayrıldı. Son golünü ligin 19’uncu haftasındaki Fenerbahçe karşılaşmasında kaydeden bordo-mavililerde bu golde de Burak Yılmaz’ın imzası bulunuyor. 32 yaşındaki deneyimli forvet oyuncusu bu sezon forma giydiği 16 lig maçında 17 gol kaydederken, Trabzonspor ise bu sezon Burak Yılmaz’ın forma giyemediği 5 lig maçında 4 gol attı, söz konusu periyotta 3 maçı ise gol atamadan tamamladı.



BAŞAKŞEHİR MESAİSE BAŞLIYOR



Süper Lig’in 21’inci haftasında oynanan Gençlerbirliği maçının ardından iki gün izin yapan Trabzonspor’da izin bugün sona eriyor. Bordo-mavililer yarın saat 17.00’de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde toplanarak 22’nci hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başlayacak.



ŞÜKRÜ KULEYİN, DİVAN BAŞKANLIĞINA ADAYLIĞINI AÇIKLADI



Trabzonspor’da 17 Şubat 2018 tarihinde saat 12.00’de Karadeniz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılacak olan 41’inci Olağan Seçimli Divan Genel Kurulu öncesi adaylığını açıklayan Şükrü Kuleyin, bugün basın mensuplarıyla bir araya geldi. Projelerinden bahseden Kuleyin, Trabzonspor kimliğine yakışacak Anadolu ağabeyi kimliğini yeniden yaşatmak istediklerini belirterek, "TS Club satışlarını arttırmak hedefimiz. Yeni stadyumumuzda uygun yerlere ahirete intikal etmiş değerlerimizin isimlerini vermek için yönetimi yönlendirmeye çalışacağız. Tüm somut adımlar atılıp gerekli tüzük değişimi için mücadele edeceğiz. Divan üyeleriyle tesislere gidip yönetimi zorlayacağız. Kulübümüz çok basit bir tüzük ile idare ediliyor. Bunu değiştireceğiz. Özel divan üyesi kartı çıkartıp özel indirimler yapılmasını sağlayacağız. Divan üyelerini hatırlatmak için elimizden gelen sosyal faaliyetleri yapacağız. Kazanırken adalet, kaybederken de asaletten vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.