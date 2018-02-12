Rusya'dan kritik 'İdlib' açıklaması

Bogdanov, bu konunun Astana sürecinin garantörleri olan Rusya, Türkiye ve İran arasında askerler düzeyinde görüşüldüğünü düşündüğünü söyledi.

Bogdanov, Türkiye'nin İdlib'de askeri operasyon düzenlemesi ihtimali hakkında Rusya'nın ne düşündüğü sorusuna şu yanıtı verdi:

"Astana formatı var, garantör ülkeler ve işlevsel olan gerilimi azaltma bölgeleri var. Tüm bu konuların hepsinden önce asker meslektaşlarımız düzeyinde görüşülmekte olduğunu düşünüyorum."

Bogdanov ayrıca, "Bununla beraber, gerilimi azaltma bölgeleri hakkındaki anlaşmalara uyulması ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü korunması prensibinin izlenmesi gerektiğine inanıyoruz" diye ekledi.

Suriye'deki dört gerilimi azaltma bölgesinden biri İdlib'de bulunuyor. İdlib'in iç bölgelerinde Türk askerlerinin gözlem görevi yapacağı konusunda anlaşılmıştı.

Suriye'deki dört gerilimi azaltma bölgesi ilk aşamada altı ay süreli geçici bir önlem olarak oluşturulmuştu. Söz konusu bölgelerde hava saldırıları dahil olmak üzere tarafların silah kullanımının sona ermesi ve bu bölgelere insani yardımın ulaştırılması hedefleniyor.