Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Kadir İnanır'ın tedavisi sürüyor. Hastane başhekimi Prof. Dr. Reha Baran ve İnanır'ın doktoru basın toplantısı düzenledi. Baran, Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili "Genel durumu şu an iyi. hayati tehlikesi yok" açıklamasını yaptı.
13 Şubat 2018 Salı27 C.Evvel 1439
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Kadir İnanır'ın doktorundan ilk açıklama! Sağlık durumu nasıl?
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- Kadir İnanır'ın doktorundan ilk açıklama! Sağlık durumu nasıl?
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