ABD'ye bir rest daha: Aklınızı başınıza toplayın

Başbakan Binali Yıldırım, ABD'yi YPG konusunda uyararak, 'Biz kirli bir pazarlık içine girmeyiz. Atılacak adımlar neyse atarız, herhangi birinin icazetine ihtiyacımız yok. Aklınızı başınıza alın' dedi.

Ankara'da bulunan Makedonya Başbakanı Zaev ile ortak açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatına ilişkin AB'nin takındığı tavrı eleştirerek "Türkiye'nin bölgede yaptığı sadece kendi vatandaşlarının can ve mal emniyetini sağlamak değil, aynı zamanda bütün AB'nin, Balkanlar'ın güvenliğini de sağlamaktan ibarettir. Eğer Türkiye buralara sahip olmasa, hem mülteci kriziyle, hem de terör dalgasıyla bütün Avrupa bu işten büyük bir bedel öder. Bunun ne yazık ki AB tarafından yeterince görülmediğini, takdir edilmediğini yaşamaktayız." ifadelerini kullandı.



ABD AKLINI BAŞINA TOPLAMALI



Başbakan Yıldırım, ABD'den bu hafta gerçekleşecek ziyaretler ve ABD'nin YPG'yi pazarlık malzemesi olarak kullanacağına ilişkin iddialar için ise şunları söyledi;



"Türkiye'nin tutumu açık ve nettir. Terör örgütlerinin hangisi olursa olsun bizim hudutlarımız tehdit ediyorsa, sınırlarımız ötesinde ülkemizi tehdit edecek oluşumlara giriyorlarsa bunların üstüne amansız bir şekilde gideceğiz. Bu bölgede yaşayan günahsız insanların geleceği için de bizim sorumluluğumuz. 3.5 milyon Suriyeli neden bizim ülkemizde? Bizim amacımız Afrin bölgesini terör oluşumlarından temizleyeceğiz ve o bölgedeki insanların topraklarına dönmesini sağlayacağız. Biz kirli bir pazarlık içine girmeyiz. NATO'da müttefikimiz ABD artık aklını başına toplayıp bir karar vermesi lazım.ABD bunu görürse güzel, görmezse biz yaptıklarımız yapmaya devam ederiz. Hem Afrin'de yaparız hem de diğer bölgelerde terör tehdidini sona erdirmek için atılması gereken adımları kararlılıkla atarız. Herhangi birinin icazetine ihtiyacımız yok."



HDP KONGRESİNE SORUŞTURMA



Siyasi parti kimliğinde bir oluşum terör örgütüyle iç içe terör örgütünün etkisinden kendisini kurtaramamışsa o zaman meşruiyetini kaybetmiş demektir. Hiç kimsenin suç işleme lüksü yoktur. Türkiye bir hukuk devleti. İşlenen her türlü suçun karşılığı vardır. Hukuk, yargı gereğini yapacaktır.