Yozgat Barosu olağanüstü toplandı! O avukata bir şok daha

Zeytin Dalı Harekatı’nda 22 Ocak’ta şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan’ı şehadetinden bir gün sonra ikinci kez icraya veren avukata bir darbede Yozgat Barosu'ndan geldi.

Yozgat Baro Başkanı Avukat Mehmet Şimşek yaptığı yazılı açıklamada," Söz konusu uygulanan haciz işleminin, meslek kuralları ve meslek etiği, aynı zamanda vicdani ve toplumsal sorumluluk gereğince tasvibi ve kabulü mümkün değildir."dedi.

İşte Yozgat Baro Başkanı Şimşek'in o açıklaması..

12/02/2018 tarihinde sosyal medya ile yazılı ve görsel basında yer alan haberler neticesinde; Afrin şehidimiz Musa ÖZALKAN hakkında bir alacağa ilişkin olarak emekli ikramiyesi yönünden haciz işlemi tatbik edildiğini, Yozgat Barosu Başkanlığı olarak üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Söz konusu uygulanan haciz işleminin, meslek kuralları ve meslek etiği, aynı zamanda vicdani ve toplumsal sorumluluk gereğince tasvibi ve kabulü mümkün değildir.

Bugün itibariyle; konuya ilişkin olarak, Baro Yönetim Kurulumuz olağanüstü toplanarak, adı geçen Avukat hakkında, basında yer alan haberler, suç ihbarı olarak değerlendirilmek suretiyle, Avukatlık mesleğinin bir yönüyle kamu hizmeti sunan bir meslek olması hasebiyle, bugün itibariyle Baromuz tarafından re' sen disiplin soruşturması başlatılmıştır.

Bu minval üzere; münferiden vuku bulmuş, bu hadiseden fazlası ile müteessir olduğumuzu bildirmek isteriz. Aynı zamanda, gerek sosyal medya gerekse, yazılı ve görsel basında bu olayın, tüm meslektaşlarımıza ve tüm Yozgat halkına mal edilmeye yönelik algı oluşturulma çabalarını da doğru bulmuyor ve kınıyoruz.

Yozgat halkı, Yozgat Barosu Başkanlığı ve Baromuz meslektaşları olarak; aziz vatanımızın ve devletimizin birlik ve bekasını koruyup kollamak, ülkemizin ve vatanımızın bölünmez bütünlüğünü sağlamak için Şehit olan ve Gazilik unvanı kazanan vatan evlatlarının, dün yanlarında olduğumuz gibi, bugün ve her daim, maddi ve manevi olarak yanlarında olmaya devam edeceğiz. 12.02.2018

Kamuoyuna saygı ile sunarız.

Yozgat Barosu Yönetim Kurulu Adına Baro Başkanı

Av. Mehmet ŞİMŞEK

HaberVaktim.com / Özel