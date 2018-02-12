TSK'dan flaş 'Afrin' açıklaması

TSK tarafından, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1369 olduğu bildirildi. Harekatta bugüne kadar 31 askerimiz şehit oldu, 143 askerimiz ise yaralandı.

Zeytin Dalı Harekatı’nın 23. gününde terör hedeflerinin karadan ve havadan ateş altına alınmasına devam edildi. Cinderes ve Ömer Uşağı’nda önceki gün yoğunlaşan çatışmalar dün de devam etti. Reyhanlı ve Kilis’te yoğun hava hareketliliği görüldü. Ayrıca Hatay’ın Suriye sınırındaki karakollardan da gece boyunca obüs ve çok namlulu roketatarlar ile terör örgütü hedeflerine atışlar yapıldı.



15:10 TSK'dan yapılan açıklamada, "Harekâtın başlangıcından itibaren Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütüne ait 627 hedef imha edilmiştir. Harekât kapsamında, şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 1369 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda Türk Silahlı Kuvvetlerinden bugüne kadar 31 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 143 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılardan birisi hariç hayati tehlikesi olan bulunmamaktadır. Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir. Zeytin Dalı Harekâtı bölgede barış ve istikrarı sağlamak üzere tüm teröristlere karşı, ahlaki değerler ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir." denildi.

14:50 TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in batısındaki Muhammediye köyünü terör örgütü PYD/PKK'dan temizledi



13:20: Şeyh Horoz'da sıcak çatışma çıktı.

09.50: TSK tarafından, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının bin 369 olduğu bildirildi.

08.00 : Afrin merkezine giden en önemli kavşak niteliğindeki Cinderes’e mesafe 3 kilometreye kadar düştü.

06.30 : Harekat kapsamında terör unsurlarından arındırılması hedeflenen Afrin’in Cinderes, Bafelyun Tepesi, Şeyh Huruz Dağı, Kefer Cenne, Şeran ve Racu beldesi bölgeleri havadan ve karadan ateş altına alındı. Tam isabetle vurulan terör hedeflerinden yükselen dumanlar, Türkiye’den de izlenebildi.