13 Şubat 2018 Salı27 C.Evvel 1439
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'Ben bu işi yaparım' diyen parayı alacak

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'Ben bu işi yaparım' diyen parayı alacak
TKDK'nin 87 milyon 239 bin euro hibe vereceği "Çiftlik Faaliyetlerinin Geliştirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri" başlığı altındaki 7 sektörü kapsayan projeler için başvuru ve kabul işlemleri 12 Mart'a kadar yapılabilecek.
'Ben bu işi yaparım' diyen parayı alacak 'Ben bu işi yaparım' diyen parayı alacak 'Ben bu işi yaparım' diyen parayı alacak

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK)  87 milyon 239 bin euro hibeverilecek "Çiftlik Faaliyetlerinin Geliştirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri" başlığı altındaki 7 sektörü kapsayan projeler için başvuru  ve kabul işlemleri başladı.

TKDK'den yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliğinin (AB) aday ve  potansiyel aday ülkeler için oluşturduğu Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı  (IPARD) II Programı kapsamında 21 Aralık 2017'de 3. proje başvuru çağrı ilanına  çıkıldı.

Çağrı kapsamında "Çiftlik Faaliyetlerinin Geliştirilmesi ve İş  Geliştirme Tedbiri" başlığı altında bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve  bitkisel ürünlerin işlenmesi ile paketlenmesi, arıcılık ve arı ürünlerinin  üretimi ile işlenmesi ve paketlenmesi, zanaatkarlık ve katma değerli ürün  işletmeleri, kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri, su ürünleri  yetiştiriciliği, makine parkları ile yenilenebilir enerji yatırımlarına yönelik  sunulacak projelere 87 milyon 239 bin euro hibe sağlanacak.

TKDK internet sitesindeki (www.tkdk.gov.tr) online sistem üzerinden  başlayan proje başvuruları, 12 Mart saat 21.00'de sistemin kapanmasıyla sona  erecek. Başvurunun çıktısı ve istenen diğer belgelerin 15 Mart Perşembe saat  18.00'e kadar TKDK il koordinatörlüklerine teslim edilmesi gerekiyor.

HİBE KAPSAMINDAKİ İLLER

Hibe kapsamında Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara,  Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli,  Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş,  Karaman, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş,  Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak, Van ve Yozgat  olmak üzere toplam 42 şehir yer alıyor.

Açıklamada, 164 milyon 706 bin euro destek bütçesinin ayrıldığı süt,  kırmızı et, kanatlı eti ve yumurta üretimine yönelik proje başvurularının da 1  Mart'ta başlayacağı belirtildi.

AA

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