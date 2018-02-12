13 Şubat 2018 Salı27 C.Evvel 1439
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Esnafın sözlerine çok konuşulacak cevap: Kemal’in takımı bir yana..

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Cumhurbaşkanı Erdoğan esnaflara ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette konuşan Erdoğan, "Bu millet Afrin dediğimizde hazır." şeklinde konuştu.
Esnafın sözlerine çok konuşulacak cevap: Kemal’in takımı bir yana..
Esnafın sözlerine çok konuşulacak cevap: Kemal’in takımı bir yana.. Esnafın sözlerine çok konuşulacak cevap: Kemal’in takımı bir yana.. Esnafın sözlerine çok konuşulacak cevap: Kemal’in takımı bir yana..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara İskitler’de sanayi esnafını çat kapı ziyaret ederek sohbet etti. 

İskitler’de sanayi esnafını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanayi esnafının yoğun ilgisini gördü. Bir esnafın işyerinde oturan Erdoğan’ı gören vatandaşlar, Erdoğan’ı görebilmek için birbirleri ile yarıştı. Esnaflarla sohbet eden Erdoğan’a Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın eşlik etti.

"KEMAL'İN TAKIMI BİR TARAFA..."

Esnafın hep bir ağızdan “Bizi de götür Afrin’e başkanım. Hazırız. Allah’ın izniyle canımızı da veririz. Askerlerimize gece gündüz dua ediyoruz” sözleri üzerine Erdoğan, “Evvelallah Kemal’in takımı bir tarafa herkes ‘Bizi de Afrin’e götür’ diyor. Bu millet nasıl 15 Temmuz’da meydanlara dedik,  herkes meydanlara döküldü. Şimdi de Afrin dediğimiz anda bu millet hazır” dedi.

Bunun üzerine dükkanda bulunan esnaf, “Hazırız başkanım” diye Erdoğan’a karşılık verdi. Erdoğan, ziyaretin ardından Beştepe’ye geçerek Makedonya Başbakanı Zoran Zaev’i kabul etti.

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