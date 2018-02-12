Zirvenin yeni sahibi Galatasaray!

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasarayile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadı'ndaki mücadeleyi 3-0 Galatasaray kazandı.
Galatasaray adına golleri 14. ve 20. dakikalarda Gomis, 38. dakikada Feghouli kaydetti. Sarı Kırmızılılar'da Belhanda 90+2'de gördüğü üst üste sarı kartlarla kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla Galatasaray puanını 44 yaparak liderlik koltuğuna oturdu. Antalyaspor ise 21 puanla 15. sırada kendine yer buldu.
Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşırken, Antalyaspor sahasında Kayserispor'u konuk edecek.