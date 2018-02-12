ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Donald Trump Jr’ın eşi Vanessa Trump, Trump Jr adına gönderilen bir mektubun içindeki beyaz tozun etkisiyle hastaneye kaldırıldı.
13 Şubat 2018 Salı27 C.Evvel 1439
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Mektup şoku! Trump’ın gelini hastaneye kaldırıldı
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