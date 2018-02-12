13 Şubat 2018 Salı27 C.Evvel 1439
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Şehide haciz olayında yeni gelişme: Davacı konuştu

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Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olduktan bir gün sonra Musa Özalkan hakkında haciz talebinde bulunulmuştu. Konuyla ilgili açıklama yapan davacı ve davacının avukatı birbirini suçladı.
Şehide haciz olayında yeni gelişme: Davacı konuştu
Şehide haciz olayında yeni gelişme: Davacı konuştu Şehide haciz olayında yeni gelişme: Davacı konuştu Şehide haciz olayında yeni gelişme: Davacı konuştu

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın trafik kazasından dolayı maaşına haciz konmasının davacı tarafın talebi üzerine yenilendiği, şehit ailesinin borcu ödeyerek dosyayı kapattığı bildirildi.

ÖNCE AVUKAT KONUŞTU: HACZİ MÜVEKKİLİM TALEP ETTİ

Şehit Özalkan'ın Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 2009'da iki kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazası nedeniyle maaşına haciz konmasıyla ilgili haberin basında yer almasının ardından, davacı tarafın avukatı Emine Gün, gazetecilere yaptığı açıklamada, haciz işleminin 2009'da başlatıldığını belirtti.

Trafik kazasında iki müvekkilinin yararlanmasından kaynaklı maddi, manevi tazminat davası açıldığını ve dava sonucunda icra takibi başlatıldığını belirten Gün, şunları kaydetti:

"İKİ AİLE BULUŞTU, MÜVEKKİLİM PARASINI ALDI"

"Şehit olmadan önce maaşına ve aracına haciz konulmuştu. Kendisi dosya borcunu ödeyeceği yönünde bizimle diyalog içerisindeydi fakat bu talihsizlik gerçekleştikten sonra ben dosyadan herhangi bir para tahsilatı yapmadım. Haciz işlemlerinin taleplerinin yenilenmesi müvekkilimizle alakalıdır. Aile daha sonra müvekkillerimle görüştü, anlaşarak dosyayı kapattılar. Ben dosyada herhangi bir hesaplattırma da yapmadım. Bu, ailenin talebi üzerine borç ödemek üzerine bir talepti. Arkasından ailesi Yerköy'e gelip icra müdürlüğünden dosyayı çıkarttırıp avukatlar kanalıya dosyayı kapattılar, müvekkillerim imza atıp parasını aldı."

"MÜVEKKİLLERİM BAŞVURUNCA İCRA İŞLEMİ YENİLENDİ"

Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan şehit olduktan sonra kendisinin icra takibi başlattığı şeklinde konunun anlaşılmasından üzüntü duyduğunu ifade eden Gün, müvekkilleri Serkan ve Züleyha Saçan'ın, şehidin vefatından sonra alacaklarını nasıl tahsil edecekleri yönünde başvurusu üzerine icra işleminin yenilendiğini kaydetti.

Gün, dosya kapsamında daha önce aldığı 18 bin liralık vekalet ücretini de şehit ailesinin istediği bir yere bağışlamak istediğini bildirdi.

BİR AÇIKLAMA DA DAVACIDAN: AVUKATIM BENİM BİLGİM DIŞINDA İŞLEMİ YENİLEDİ

Söz konusu kazayla ilgili davacı durumdaki Serkan Saçan da haciz yenileme işleminin kendi bilgisi dışında gerçekleştiğini öne sürdü.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde ikamet eden Saçan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2009'da meydana gelen kaza sonrasında başlayan dava sürecinin 21 ay önce sonuçlandığını söyledi.

Trafik kazasında kendi aracının da Musa Özalkan'ın aracının da kiralık olduğunu aktaran Saçan, aracının masrafları karşılanmadığı için dava açtıklarını, bunun sonucunda iki tarafın maaşına da haciz konduğunu kaydetti.

Davanın anlaşmayla sonuçlanması için Özalkan ile görüşme halinde olduklarını aktaran Saçan, şöyle konuştu:

"Dava 21 ay önce tamamlandı. Avukatım Musa'nın maaşına icra koydu. Benim maaşıma da Musa'nın avukatı icra koydu. 21 aydır maaşımızdan para kesiliyordu. Avukat 21 aydır para alıyormuş ve bu parayı avukat kendi dosya masrafı olarak kullanıyor. Ben oradan bir kuruş bile almadım. Musa'nın Bolu'da olduğunu biliyordum, Afrin'e gitmiş. Şehit olduğunu bir gün sonra öğrendim. Vekaletim avukatımda olduğu için, avukatım şehit olduğunu duyar duymaz icra dairesine gitmiş, arabasına ve ailesine verilecek şehit parasına icra koymuş, benim bilgim dışında."

"ŞEHİDİN AİLESİYLE GÖRÜŞTÜK, HELALLEŞTİK, AVUKAT ÜCRETİNİ BANA VERDİLER"

Saçan, şehit Özalkan'ın ailesiyle görüştüklerini ve hellalleştiklerini, ailenin avukat ücretini de kendisine verdiğini sözlerine ekledi.

ŞEHİT OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE HACİZ TALEBİNİ YENİLEMİŞLER

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın maaşına, 2009'da iki kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazası nedeniyle açılan tazminat davası sonucunda haciz konmuş, şehit olmasının ardından haciz işlemi davacı tarafın talebi üzerine yenilenmiş, bunun üzerine şehit ailesinin borcu ödediği öğrenilmişti.

Müvekkilinin talebi üzerine haciz yenileme başvurusu yaptığını belirten avukat Emine Gün hakkında Adalet Bakanlığı suç duyurusunda bulunmuş, Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı da Gün ile ilgili inceleme başlatmıştı.

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