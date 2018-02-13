13 Şubat 2018 Salı28 C.Evvel 1439
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Eski bakanlık çalışanlarına operasyon!

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Eski bakanlık çalışanlarına operasyon!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında görevli olup KHK ile FETÖ kapsamında görevden ihraç edilen ve Bylock kullandıkları tespit edilen 8 kişi hakkında 13/02/2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi
Eski bakanlık çalışanlarına operasyon! Eski bakanlık çalışanlarına operasyon! Eski bakanlık çalışanlarına operasyon!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında görevli olup KHK ile FETÖ kapsamında görevden ihraç edilen ve Bylock kullandıkları tespit edilen 8 kişi hakkında 13/02/2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi. 

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