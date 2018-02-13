Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında görevli olup KHK ile FETÖ kapsamında görevden ihraç edilen ve Bylock kullandıkları tespit edilen 8 kişi hakkında 13/02/2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
13 Şubat 2018 Salı28 C.Evvel 1439
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Eski bakanlık çalışanlarına operasyon!
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