Maçta pankart açıp kızına ilik istedi

9 yaşındaki Betül Tongal’a 23 Kasım 2017 tarihinde Akut Myeloid Lösemi (AML) teşhisi kondu. Doktorlar tedavisi için kemik iliği nakli olması gerektiğini söyledi. Önce ailesi sonra yakınlarına bakıldı fakat uygun ilik bulunamadı. Türkiye’deki ve dünyadaki kemik iliği bankalarında da uygun ilik çıkmadı. Bunun üzerine Duran Tongal dikkat çekmek ve bağış sağlamak amacıyla Vodafone Arena stadyumunda pankart açtı.

Duran Tongal, “Kızım geniz eti ameliyatı olacaktı ameliyattan önce kan aldılar. Doktor sonucu aldıktan sonra kızımın Akut Myleoid lösemi olduğunu söyledi ve direk hastaneye yatırdılar. Tedavisi orda devam ediyor kızımın durumu iyi. Yurtdışından iki tane uygun ilik bulundu maalesef olmadı. Pankart açmamamın sebebi de dikkat çekmekti. Maddi bir beklentim yok” dedi.