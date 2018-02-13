Taşeron işçide 3 güne dikkat

Kamuda çalışan yüz binlerce taşeron işçinin gözü kulağı, tespit komisyonlarının ilan edeceği listelerde. Tespit komisyonları, daimi işçi kadrosuna geçiş başvurularının sonuçlarını peş peşe yayınlamaya devam ediyor.

Taşeron işçilerin kadro süreci devam ederken, bazı kurumlar internet siteleri üzerinden kadro alanları açıklamaya devam ediyor. Kadro bekleyen işçiler bağlı bulundukları idarelerin resmi internet siteleri üzerinden isimlerini kontrol edebiliyorlar. Sağlık Bakanlığı’nın merkez teşkilatına bağlı yapılan bin 962 başvuru sonuçlandı. Bin 20 kişinin başvurusu kabul edilirken, 942 işçininki reddedildi. Sağlık Bakanlığı’nda ret sayısının yüksek olmasının nedeni olarak kadro hakkı bulunmayan çağrı merkezi çalışanlarının yaptığı başvurular gösterildi.

SGK’DA 141 TAŞERON İŞÇİYE RET

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) da taşeron işçilerin başvuru sonuçlarını açıkladı. Kurum, kabul edilenler ve kabul edilmeyenler olarak iki ayrı liste halinde sonuçları duyurdu. Güvenlik, temizlik, destek personeli, aşçı, tamir ve bakım personeli 929 kişinin başvuruları kabul edilirken, 141 kişinin başvurusu reddedildi.

TAŞERON İŞÇİYE İTİRAZLAR İÇİN 3 GÜN SÜRE VERİLİYOR

Tespit komisyonlarının aldığı karara, hatalı değerlendirme yapıldığını düşünen işçiler itiraz edebilecek. Bu itirazların, başvurunun reddine ilişkin ilanın ardından en geç 3 gün içinde yazılı ve gerekçeli yapılması gerekiyor.

TAŞERON SINAVI NE ZAMAN?

2018 yılında taşeron işçiler kadroya geçmek için sınava girecek. Sınav KPSS gibi olmayacak daha kolay olacak her işçiye kendi iş alanı ile ilgili sorular sorulacak. 100 puan üzerinden değerlendirilecek olan sınavdan en az 50 puan almak mecburi. Daha sonra barajı geçen taşeron işçiler mülakata girecekler. İtirazların incelenmesi ve kesin listenin ilanının 24 Şubat- 2 Mart, sınavın yapılmasının 3-22 Mart, sınav kuruluna itirazın 23-26 Mart, itiraz incelemesi ve kesin listenin ilanının ise 27-31 Mart tarihlerinde yapılması yönündeki tavsiye niteliğindeki takvim işletilecek. Tüm bu aşamaların ardından, hak sahipleri 2 Nisan'a kadar topluca işçi kadrolarına geçirilecek. Taşeron işçilerin kurumlarda kadroya geçiş süreçlerini yürütecek tespit komisyonu en az üç kişiden oluşacak, iki yedek üyesi olacak. Kadroya geçen taşeron işçiler için 4 Nisan itibari ile sürecin tamamlanması planlanıyor. 4 Nisan 2018 tarihinden itibaren kadro hakı kazanan işçiler kamu kurumlarına bağlı olarak görev alacaklar.