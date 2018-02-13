13 Şubat 2018 Salı28 C.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:29Güneş 07:55Öğle 13:24İkindi 16:14Akşam 18:42Yatsı 20:02
    • 16°C Adana
    • 9°C Adıyaman
    • 4°C Afyon
    • 3°C Ağrı
    • 7°C Amasya
    • 4°C Ankara
    • 16°C Antalya
    • 6°C Artvin
    • 9°C Aydın
    • 8°C Balıkesir
  • BIST: 115.428 0.53
  • Altın: 162,450 0.57
  • Dolar: 3,8022 0.04
  • Euro: 4,6824 0.43

Meteoroloji'den çok önemli uyarı!

»
Meteoroloji'den çok önemli uyarı!
Yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile gece saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji'den çok önemli uyarı! Meteoroloji'den çok önemli uyarı! Meteoroloji'den çok önemli uyarı!

Yağışların; yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının azalarak kuzey, batı ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif kuvvette, gece saatlerinden sonra Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı zamanla çok bulutlu 8
İstanbul: Çok bulutlu 10
İzmir: Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı 15
Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 18
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 20
Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 10
Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 10
Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 3
Diyarbakır: Çok bulutlu, hafif yağmurlu 10

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Ağar o detaya dikkat çekti! PKK-YPG-DSG...Ağar o detaya dikkat çekti! PKK-YPG-DSG...Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin kırsalında ele geçirilen bir köyde bulunan poster ve Irak'ın kuzeyinde yayınlanan bir gazetede yer alan terör örgütü PKK'nın yöneticilerine ait fotoğraflara dikkat çekti.
Erdoğan'dan Yunanistan'a sert uyarıErdoğan'dan Yunanistan'a sert uyarıCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs açıklarındaki doğalgaz arama ve Ege'deki kayalıklarla ilgili fırsatçı girişimler için Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimini uyardı.
Büyük gerilim! Türkiye geçit vermediBüyük gerilim! Türkiye geçit vermediKardak kayalıklarında yeni bir gerilim daha yaşandı. Yunan deniz birliklerinin dün gece 3 bot ile Kardak’a yaklaşma girişimi önlendi.
ÖSO'dan flaş İdlib iddiası! Teslim oldularÖSO'dan flaş İdlib iddiası! Teslim oldularÖSO, İdlib’de çatıştıkları yüzlerce DAEŞ’linin aileleriyle birlikte kendilerine teslim olduğunu açıkladı.
TBMM'de TACİZ SKANDALI! Kim bu F.K?TBMM'de TACİZ SKANDALI! Kim bu F.K?TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) lise öğrencisi stajyer genç kızı taciz ettiği ileri sürülen F.K. hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
KPSS'den 60 alan yaşadıKPSS'den 60 alan yaşadıTCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü ve İŞ-KUR işbirliği ile bir "Tren Makinistliği Kursu" başlıyor. TCDD de konuya ilişkin resmi internet sitelerinde bir duyuru yayımladı.
  • Türk savaş gemileri o bölgeye gidiyor13 Şubat 2018 Salı 11:34
  • Ünlü doktor 'Kolsuz Agop' hayatını kaybetti13 Şubat 2018 Salı 11:06
  • Meteoroloji'den çok önemli uyarı!13 Şubat 2018 Salı 11:04
  • Maçta pankart açıp kızına ilik istedi13 Şubat 2018 Salı 10:59
  • Kritik ziyaret öncesi ABD'den Afrin çıkışı13 Şubat 2018 Salı 10:56
  • Eski bakanlık çalışanlarına operasyon!13 Şubat 2018 Salı 10:42
  • ABD'den Türkiye ziyareti öncesi dikkat çeken temas13 Şubat 2018 Salı 10:30
  • Korkudan ne yapacaklarını şaşırdılar! Her şeyi bırakıp kaçıyorlar13 Şubat 2018 Salı 09:50
  • Çok tartışılmıştı! İlk kazma vuruldu13 Şubat 2018 Salı 09:49
  • Dağda duman oldular! Merkez hazırlığı yapıyorlar13 Şubat 2018 Salı 09:44
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri