Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin Afrin'deki terör örgütlerine yönelik başlatılan 'Zeytin Dalı Harekâtı' kapsamında Malatya'dan Kilis'e sevk edilen askeri zırhlı araçların bulunduğu konvoy, gece saatlerinde Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinden geçti. İlçeden geçen konvoyu, vatandaşlar Türk bayraklarıyla karşıladı. Güvenlik önlemleri arasında ilçeden geçen konvoyu 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Her Türk, asker doğar' sloganları ve tekbirlerle karşılayan kalabalık, uzun süre sevinç gösterisi yaptı.
13 Şubat 2018 Salı28 C.Evvel 1439
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Sınara giden Mehmetçik'e sevinç gösterisi
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