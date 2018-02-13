Bitcoin fiyatlarındaki dalgalanma bir süredir sükuneti koruyor ve 8700 dolar civarında seyrediyorken Avrupa'nın en küçük ülkelerinden biri henüz hukuki zemini oluşturulmamış kripto paralar ve diğer blok zinciri tabanlı tokenler için yasalaşma yoluna gidiyor.
Cebelitarık hükümeti ve Cebelitarık Finansal Hizmetler Komisyonu ICO olarak bilinen ilk kripto para arzlarını ve bunların ikincil piyasalarını düzenleyecek mevzuat çalışmalarına başladı.
Cebelitarık Finansal Hizmetler Komisyonu (GFSC) tarafından yapılan açıklamada bölgedeki blok zinciri tabanlı kripto para satışları için bir yasa tasarısı geliştirildiğini bildirdi.
DÜNYADA İLK OLACAK!
Tasarı, Cebelitarık toprakları içerisinde dijital token’lerin tanıtımını, satışını ve dağıtımını düzenleyecek. Tasarı, ICO’ları yasallaştıran dünyadaki ilk yasa olacağı için ayrıca bir önem taşıyor.
Yetkili sponsorluk konsepti üzerinden durulan tasarıyle kripto para pazarının finansal tebliğ ve hukukuna uygun hale getirilmesi amaçlanıyor.
2017 yılında yapılan ICO’lar dünya genelinde 3 milyar dolar üzerinde fontopladı. Bir önceki yılın hacmi ise 100 milyon dolar olmuştu.
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Dünyada bir ilk! Artık yasal...
Bitcoin fiyatlarındaki dalgalanma bir süredir sükuneti koruyor ve 8700 dolar civarında seyrediyorken Avrupa'nın en küçük ülkelerinden biri henüz hukuki zemini oluşturulmamış kripto paralar ve diğer blok zinciri tabanlı tokenler için yasalaşma yoluna gidiyor.
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