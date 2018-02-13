13 Şubat 2018 Salı28 C.Evvel 1439
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Dolar güne nasıl başladı? İşte ilk rakamlar...

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Dolar güne nasıl başladı? İşte ilk rakamlar...
Kapalıçarşı'da 3,7980 liradan alınan dolar, 3,8000 liradan satılıyor. 4,6780 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,6800 lira olarak belirlendi.
Dolar güne nasıl başladı? İşte ilk rakamlar... Dolar güne nasıl başladı? İşte ilk rakamlar... Dolar güne nasıl başladı? İşte ilk rakamlar...

ABD faizlerindeki hızlı yükseliş ve dolardaki değer kazancı ile geçen hafta sert yükselen dolar/TL 3.80 seviyesinin üzerinde başladığı haftanın ilk işlem gününde sakin bir seyir izlerken, borsa tepki alımlarıyla yüzde 1'in üzerinde yükselmişti. Piyasaların gözü ABD enflasyon verisi ve Suriye anlaşmazlığı nedeniyle ABD ile ilişkilerde.

Piyasaların ana odağında Çarşamba günkü ABD enflasyon verisi bulunuyor. ABD enflasyon verisi, küresel piyasalarda keskin satışlara yol açan enflasyondaki artışın hız kazandığı ve faizlerin hızla artacağı kaygılarının geçerli olup olmadığını da teyit edecek.

KÜRESEL PİYASALAR ABD ENFLASYON VERİSİNİ İZLİYOR

Beklentiler seviyesi veya altındaki herhangi bir artış piyasaları rahatlatırken, üzerinde gelecek bir oran tahvil getirilerinde yükselişe ve dolayısıyla hisse piyasasında satışlara yol açabilir.

Bu durum TL'ye de geçen hafta olduğu gibi sert dalgalanma olarak yansıyabilir. ABD enflasyon riskiyle küresel güvenin zedelenmesine bağlı olarak global piyasalarda geçen hafta panik satışları ve sert hareketler gözlenmişti.

TSKB Ekonomik Araştırmalar Müdürü Burcu Ünüvar, uzun zamandır gözardı edilen ABD enflasyon riskinin Fed ve ABD verileri sonrası artık masada olduğuna işaret etmiş, ilk çeyrek ABD enflasyon verileri ve baz etkileri ile ikinci bir düzeltmenin yaşanabileceğini kaydetmişti.

Ünüvar, bundan sonra bu düzeltmelerin "kademeli mi" yoksa "hızlı tepkiler halinde mi" olacağı sorusunun önemli olacağına dikkat çekmişti.

13 ŞUBAT DOLAR KAÇ LİRA?

Kapalıçarşı'da 3,7980 liradan alınan dolar, 3,8000 liradan satılıyor. 4,6780 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,6800 lira olarak belirlendi. 

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,8080 lira, avronun satış fiyatı ise 4,6650 lira olmuştu. 

TL geçen hafta dolar karşısında yüzde 2.5'in üzerinde değer kaybetti. Bankacılar 2017 Kasım ayı sonunda başlayan ve dolar/TL'nin 3.98'li seviyelerden 3.72'lere kadar gerilemesini destekleyen küresel risk iştahının yerini geçen hafta başında riskten kaçışa bırakması sonrası bu trendin ne kadar süreceğini piyasalardaki en önemli soru olarak görüyorlar.

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