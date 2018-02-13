13 Şubat 2018 Salı28 C.Evvel 1439
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Galatasaray'a gelemedi, kadro dışı kaldı!

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Galatasaray'a gelemedi, kadro dışı kaldı!
Devre arası transfer döneminin son gününde Galatasaray'a transfer olmanın kıyısından dönen Stefano Okaka, kulübü Watford tarafından kadro dışı bırakıldı.
Galatasaray'a gelemedi, kadro dışı kaldı! Galatasaray'a gelemedi, kadro dışı kaldı! Galatasaray'a gelemedi, kadro dışı kaldı!

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminin son gününde kadrosuna katmak istediği Premier Lig takımlarından Watford'un Nijeryalı forveti Stefano Okaka, kadro dışı kaldı.
 
Sakatlığı olmamasına rağmen Okaka'nın takımdan ayrı çalıştığı ve kadrodan çıkartıldığı kaydedildi. İngiliz basını, kadro dışı kararını teknik direktör Javi Gracia'nın değil, kulüp yönetimi tarafından verildiğini belirtti.
 
''OKAKA İYİ İNSAN, İYİ FUTBOLCU''

Garcia, Chelsea maçının ardından yaptığı açıklamada ''Stefano Okaka iyi bir insan ve iyi bir futbolcu. Durumu ne olacak bilmiyorum ama bana bağlı değil'' sözlerini kullanmıştı.
 
1.5 sene önce Anderlecht'ten 6 milyon Euro'ya transfer edilen 28 yaşındaki forvet, bu sezon 9 kez Watford forması giyip 1 gol atabildi. (Sporx)

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