13 Şubat 2018 Salı28 C.Evvel 1439
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Yürürlüğe girdi: Artık ceza kesilecek

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Yürürlüğe girdi: Artık ceza kesilecek
Yabancı Plakalı Araçlara Verilen Trafik İdari Para Cezalarının Tahsiline İlişkin Yönetmelik yürürlüğe girdi. Bundan sonra hükümlere aykırı hareket edenlere idari para cezası verilecek.
Yürürlüğe girdi: Artık ceza kesilecek Yürürlüğe girdi: Artık ceza kesilecek Yürürlüğe girdi: Artık ceza kesilecek

Yabancı Plakalı Araçlara Verilen Trafik İdari Para Cezalarının Tahsiline İlişkin Yönetmelik yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme ile yabancı plakalı araçlara kanunda belirtilen hükümlere aykırı hareket edilmesi halinde yetkili personel tarafından, ceza tutanağı düzenlenerek trafik idari para cezası verilecek.

İçişleri Bakanlığının konu ile ilgili Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

YENİDEN DÜZENLENDİ

Yönetmeliğin amacı, sürücüsünün Türk vatandaşı olup olmadığına bakılmaksızın yabancı plakalı araçlara ve Türk plakalı araç kullanan yabancı sürücülere verilen trafik idari para cezalarının tahsiline ilişkin usul ve esasları belirlemek olarak gösterildi.

YABANCI PLAKAYA CEZA KESİLEBİLECEK

Buna göre, sürücüsünün Türk vatandaşı olup olmadığına bakılmaksızın yabancı plakalı araçlarla 2918 sayılı Kanunda belirtilen hükümlere aykırı hareket edilmesi halinde yetkili personel tarafından, ceza tutanağı düzenlenerek trafik idari para cezası verilecek.

KAYNAKYENİ ŞAFAK

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