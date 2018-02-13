13 Şubat 2018 Salı28 C.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:29Güneş 07:55Öğle 13:24İkindi 16:14Akşam 18:42Yatsı 20:02
    • 16°C Adana
    • 9°C Adıyaman
    • 4°C Afyon
    • 3°C Ağrı
    • 7°C Amasya
    • 4°C Ankara
    • 16°C Antalya
    • 6°C Artvin
    • 9°C Aydın
    • 8°C Balıkesir
  • BIST: 115.428 0.53
  • Altın: 162,450 0.57
  • Dolar: 3,8022 0.04
  • Euro: 4,6824 0.43

Motorin ve benzine indirim geliyor!

»
Motorin ve benzine indirim geliyor!
Yarından geçerli olmak üzere motorinde 17 kuruş, benzinde 11 kuruş indirim bekleniyor.
Motorin ve benzine indirim geliyor! Motorin ve benzine indirim geliyor! Motorin ve benzine indirim geliyor!

Yarından geçerli olmak üzere motorinde 17 kuruş, benzinde 11 kuruş indirim bekleniyor.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) internet sitesinde yer alan duyuruda, "14.02.2018 Çarşamba gününden geçerli olmak üzere Motorin grubunda 17 kuruş, Benzin grubunda 11 kuruş fiyat indirimi beklenmektedir." denildi.

Petrolün varili 62,91 dolar

 

Dün, 62,58 dolardan güne başlayan ve en yüksek 64,37 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 62,78 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 9.55 itibarıyla yüzde 0,20 artarak 62,91 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 59 ,60 dolardan alıcı buldu.
 
Dün açıklanan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) "Ocak Ayı Petrol Piyasası Raporu"na göre, geçen ay küresel petrol arzı bir önceki aya göre günlük 350 bin varil artışla yaklaşık 97 milyon 670 bin varile ulaştı.
 
Rapora göre, OPEC'in günlük ham petrol üretimi ise geçen ay bir önceki aya göre 8 bin varilazalarak 32 milyon 300 bin varile geriledi.
 
Uzmanlar, Küresel anlamda artan petrol talebi ve OPEC'in petrol üretiminin azaldığı haberlerinin petrol fiyatlarına yukarı yönlü ivme kazandırarak toparladığını ancak artan arzdan dolayı fiyatların baskılandığını kaydetti.
 
OPEC'in tahminine göre, bu yıl küresel petrol talebi geçen yıla göre 1 milyon 590 bin varilyükselişle günlük 98 milyon 600 bin varile ulaşacak.
 
Öte yandan, bugün petrol piyasasında Uluslararası Enerji Ajansı ocak ayı petrol piyasası raporu takip edilecek.
 
Brent petrolde teknik olarak 62,99 ile 63,07 dolar aralığının direnç, 62,83 ile 62,91 dolararalığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
TFF'den Volkan Demirel kararı!TFF'den Volkan Demirel kararı!Başakşehir maçında yardımcı hakeme küfrü kameralara yakalanan Volkan Demirel’in PFDK’ya sevki beklenmiyor. Sebebi hareketin muhatabı olmaması.
Tarihinin en büyük yolsuzluğu! Tam 23 milyar EuroTarihinin en büyük yolsuzluğu! Tam 23 milyar EuroYunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, iki eski başbakan ve sekiz bakanın da karıştığı iddia edilen "Novartis yolsuzluk skandalına" ilişkin mecliste ön soruşturma komisyonu kurulacağını açıkladı.
Sanayi ciro endeksi arttıSanayi ciro endeksi arttıMevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde; 2017 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 4,4 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,4 arttı
Resmen yürürlükte! Zam yüzde 15'i geçemeyecekResmen yürürlükte! Zam yüzde 15'i geçemeyecekİlaçların fiyatlandırmasında kullanılacak Euro/TL kurunda bu yıl yapılacak artış yüzde 15’i geçemeyecek.
Tarih netleşti! Nisanda kuruluyorTarih netleşti! Nisanda kuruluyorDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin öncülük ettiği Afrika Bilim ve Teknoloji Bankası’nın kuruluş tarihini açıkladı.
Motorin ve benzine indirim geliyor!Motorin ve benzine indirim geliyor!Yarından geçerli olmak üzere motorinde 17 kuruş, benzinde 11 kuruş indirim bekleniyor.
  • Taşeron işçide 3 güne dikkat13 Şubat 2018 Salı 11:30
  • Dolar güne nasıl başladı? İşte ilk rakamlar...13 Şubat 2018 Salı 11:12
  • Dünyada bir ilk! Artık yasal...13 Şubat 2018 Salı 11:11
  • İsyan ettiler! Cebinizdeki paranın yarısı gidiyor13 Şubat 2018 Salı 10:40
  • Türkiye'ye para yağacak: Seferberlik başladı!13 Şubat 2018 Salı 09:25
  • Artık bunu ödemeyen ülkeden çıkamayacak13 Şubat 2018 Salı 08:10
  • SGK duyurdu! O süre uzatıldı13 Şubat 2018 Salı 07:50
  • 'Ben bu işi yaparım' diyen parayı alacak12 Şubat 2018 Pazartesi 21:18
  • Türkiye'de üretildi! Devrim olacak buluş12 Şubat 2018 Pazartesi 21:17
  • Türk devinden satış açıklaması! Gelişme yok12 Şubat 2018 Pazartesi 12:58
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri