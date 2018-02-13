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Tarih netleşti! Nisanda kuruluyor

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Tarih netleşti! Nisanda kuruluyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin öncülük ettiği Afrika Bilim ve Teknoloji Bankası’nın kuruluş tarihini açıkladı.
Tarih netleşti! Nisanda kuruluyor Tarih netleşti! Nisanda kuruluyor Tarih netleşti! Nisanda kuruluyor

Türkiye’nin öncülük ettiği Afrika Bilim ve Teknoloji Bankası’nın kuruluş tarihi netleşti. Banka Nisan’da Gebze’de kurulacak. Böylece Kara Kıta’ya teknoloji transferi Türkiye üzerinden gerçekleşecek. Teknolojik seviyenin artmasıyla Afrika’nın hammadde üzerindeki egemenlikleri de artmış olacak.

Türkiye-Afrika 2. Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı’nın açılış oturumu dün İstanbul’da gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Afrika ekonomik ilişkilerine ‘kazan kazan’ anlayışıyla baktıklarını söyledi. Türkiye’de Afrika Bilim ve Teknoloji Bankası’nın kurulacağını belirten Bakan Çavuşoğlu bankanın Nisan ayında açılacağını söyledi. Gebze’de açılacak merkez ile Türkiye’nin Afrika’da bilinirliği ve prestiji artacak. Bu merkezden üretilecek teknoloji Know-How Afrika’ya iletilecek. Afrika Birliği Komisyon Başkan Yardımcısı Thomas Kwesi Quartey de konu ile ilgili yaptığı açıklamada çalışma ile Primer madde(hammadde) zengini Afrika ülkelerinin bilim teknoloji ile bu kaynaklarını daha iyi değerlendirebileceğini kaydetti.

AFRİKA İLE TİCARETİMİZ 19 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Afrika ülkesini ziyaret ettiğini belirten Çavuşoğlu, Türk Hava Yolları’nın bugün 51 noktaya Afrika’da uçtuğunu kaydetti. Afrika ile karşılıklı ticaretimizin 2017 yılında 19 milyar dolar civarına çıktığını belirten Çavuşoğlu, Türk iş adamlarının Afrika’daki yatırım miktarının ise 6 milyar doları aştığını kaydetti. Türk Eximbank’ın altyapı projeleri için Afrika’ya yaklaşık 900 milyon dolar değerinde kredi sağladığını belirten Çavuşoğlu, “Bu sayede önemli projeler değişik Afrika ülkelerinde hayata geçirildi. Kalkınma yardımlarımız da devam ediyor. TİKA’nın Afrika’da her geçen gün yeni projeleri hayata geçirdiğini görüyoruz” dedi.

2019’da Afrika ortaklık zirvesi İstanbul’da düzenlenecek

Bu yılın Afrika Birliği ile stratejik ortaklığın 10. yılı olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, Yıl dönümünde ortaklığı daha da güçlendirip, derinleştireceklerine işaret etti. Çavuşoğlu, gelecek dönemde devlet başkanları düzeyinde “3. Türkiye-Afrika Zirvesi”ni de düzenleyeceklerini belirtti. Çavuşoğlu, gözden geçirme toplantısının zirvenin hazırlık toplantılarının başlangıcı olduğuna da dikkat çekti.

Başarılı bir ortaklık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrika Birliği Komisyon Başkan Yardımcısı Thomas Kwesi Quartey ve Ruanda Dışişleri, İş Birliği ve Doğu Afrika Topluluğundan sorumlu Devlet Bakanı Olivier Nduhungirehe, İstanbul’da gerçekleşen “Türkiye-Afrika 2. Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı”nın ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Kaderini eline almalı

Basın toplantısında konuşan Thomas Kwesi Quartey, "Afrika Birliği'nin kendi kaderini kendi eline almak zorunda olduğunu söyledi. Ruanda Dışişleri, İş Birliği ve Doğu Afrika Topluluğundan sorumlu Devlet Bakanı Olivier Nduhungirehe de "Gerek özel sektör gerek bireylerin birlikte çalışmasıyla Afrika'nın dönüşümü sağlanacaktır. Bu dönüşüm sanayileşme, teknoloji, bilgi transferiyle gerçekleşecek. Türkiye-Afrika ortaklığı başarılı bir ortaklıktır" diye konuştu.

KAYNAKYENİ ŞAFAK

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