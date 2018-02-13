Öldü denilen Hamaney'den haber var

Ayetullah Hamenei mesajında, ‘’Gözlemcilere göre devrim yürüyüşlerine katılım yüksekliği, geçmiş yılardan fazlaydı ve bu, yabancılar, düşmanlar ve ahde vefasızlara kesin bir yanıttı.



Ayetullah Hameney, ‘’Düşman İran ve İranlı’dan yanlış ve batıl algısı ile devrim yıl dönümünü renksiz veya kendi aleyhine çevirmeye çabalamaktaydı. Siz fiilen devrimin canlı olduğunu onlara gösterdiniz ve İmam Humeyni’nin ülkülerine bağlılığınızı haykırışlarınız ve varlığınızla teyit ettiniz’’ dedi.



İslam İnkılabı Rehberi, ‘’İran milletinin haykırışı düşmanı geri püskürtür ve onun sarsılmaz azmi düşmanın yanlış dengelerini bozar’’ diye yazdı.



Ayetullah Hamaney mesajının sonunda, ‘’Ülkedeki yetkililer bu eşsiz olayın kıymetini bilmeli ve devrimci ruh ve cihadi uygulama ile millete hizmet ve devrimin ülkülerini savunsunlar. Gelecek aydınlık ve basiretli İran halkına aittir. Biz yetkililer halktan geri kalmamaya çalışmalıyız’’ dedi.