13 Şubat 2018 Salı28 C.Evvel 1439
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Resmen yürürlükte! Zam yüzde 15'i geçemeyecek

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Resmen yürürlükte! Zam yüzde 15'i geçemeyecek
İlaçların fiyatlandırmasında kullanılacak Euro/TL kurunda bu yıl yapılacak artış yüzde 15’i geçemeyecek.
Resmen yürürlükte! Zam yüzde 15'i geçemeyecek Resmen yürürlükte! Zam yüzde 15'i geçemeyecek Resmen yürürlükte! Zam yüzde 15'i geçemeyecek

Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırmasına Dair Karar’a geçici bir madde eklendi. Karar yayım tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.
 
Eklenen geçici maddede, "Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 Euro değeri, 2018 yılı için, bir önceki dönemde uygulanan 1 Euro değerinin yüzde 15 fazlasını geçemez" denildi.
 
Türkiye genelinde 915 kalem ilacın fiyatı 19 Aralık’ta kaynaktaki zam nedeniyle yüzde 16.37 yükselmişti. Kur farkından doğan fiyat artışı ise şubat ayına kalmıştı.

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