13 Şubat 2018 Salı28 C.Evvel 1439
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Sanayi ciro endeksi arttı

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Sanayi ciro endeksi arttı
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde; 2017 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 4,4 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,4 arttı
Sanayi ciro endeksi arttı Sanayi ciro endeksi arttı Sanayi ciro endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Aralık ayı sanayi ciro endeksini açıkladı. Buna göre; Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2017 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 20,4 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 27,4 arttı. 

Ciro endeksleri, 2018 yılı Ocak ayı haber bülteni ile beraber 2015 temel yıllı ve idari kayıtlara dayalı olarak güncelleneceği bildirildi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2017 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 4,4 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,4 arttı.

2017 yılı dördüncü çeyreğinde takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 29,3 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,3 arttı.

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