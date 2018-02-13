Törenle topluca Müslüman oldular

Etiyopya’nın güneyinde bulunan Sidamo bölgesine bağlı Cabbi, Gırca ve Macco köylerinde, misyonerlerin faaliyetleri sonucu dinlerini değiştiren yüzlerce kişi, Müslüman oldu.

Müslümanlığa geçen Etiyopyalılar için 3 köyde de tören düzenlendi. Törenlere, çeşitli yardım faaliyetlerinde bulunmak amacıyla Etiyopya’da bulunan Deniz Feneri Derneği Ankara Koordinatörü Hamit Kunt, ülkede faaliyet yürüten İman İslam Birliği (İman-Der) Müdürü Ahmet Muhammet Salih, tebliğciler ve köylüler katıldı. İlahiler söylenen törenlerde, sık sık tekbirler getirildi.

Topluca şehadet getirdiler

Törenlerde yüzlerce kişi, Kunt’un getirdiği Kelime-i Şehadet’i tekrarlayarak, Müslüman oldu. İslamiyet’e geçen Etiyopyalı erkeklerden bazılarına Recep, Tayyip ve Erdoğan, kadınlara ise Hatice, Ayşe ve Fatma isimleri verildi.

“Protestanlığı yayıyorlar”

Son törenin yapıldığı Macco köyünde konuşan Kunt, yüzyıllardır Müslüman yaşayanların Hristiyanlaştırıldığını duyunca çok zor yolları aşarak buraya geldiklerini belirtti. Gelmeden önce iki köye daha uğradıklarını anlatan Kunt, “Orada da aynı manzara ile karşılaştık. Evvelden Müslüman olmuş kardeşlerimiz vesile olmuşlar bu köylerin tekrar İslamlaşmasına. Evvelden, ‘Animist’ dediğimiz kendi yöresel dinleri var. Bu dinin de bir özelliği var. Hazreti Adem’i biliyorlar, ata olarak biliyorlar. Ama bazıları peygamber olarak da kabul ediyor. Adem’i bildikleri için sadece bir ilah olduğuna inanıyorlar. Her bir kabilenin o ilaha verdiği isim farklı. Köylerinin en yüksek dağına çıkıp, o ilaha dua ediyorlar. Buradan baktığımız zaman bu kardeşlerimizin Müslümanlıkla çok yakın olduğunu anlıyoruz. Hristiyanlaşmalarındaki çelişkiyi de çözmek bizim açımızdan zor ama onlar açısından kolay. Çünkü burada daha çok Protestanlığı yayıyorlar” dedi.

“Bize çok görev düşüyor”

Müslüman olan Etiyopyalıların Türkiye’den beklentilerinin olduğuna dikkat çeken Kunt, “Bizleri, kendilerinin Müslümanlaşmasına vesile olan kardeşlerimize destekçi olarak görüyorlar. Bize şunu söylüyorlar, ‘Biz Müslüman oluyoruz, bizi unutmayın, bizi destekleyin. Biz tekrar şirke düşmek istemiyoruz. Eğer bizi desteklemezsiniz ve bizim camimizi okullarımızı desteklemezseniz, biz Müslüman olduk ama neslimiz tekrar tehlikeye girebilir.’ Gelirken yol yol şunu gördük. Özellikle Protestanlar küçük küçük mahallelere kilise yapmışlar. Hristiyanlığı burada yaymaya çalışıyorlar. Bu nedenle bize çok daha fazla görev düşüyor” diye konuştu.

Müslüman olanlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isimi verildi

Tebliğci Şeyh Muhammed ise, Türkiye’ye çok teşekkür ettiklerini belirterek, kendilerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isimlerinin verildiği için gururlandıklarını vurguladı.