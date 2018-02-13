42 yıl önce yaptığı yüzyılın soygununu yazdı

Fransa'da 42 yıl önce gerçekleşen bir banka soygununu kendisinin planladığını anlattığı bir kitap yayınlayan Jacques Cassandri mahkeme karşısına çıktı.

1976'da Nice kentinde gerçekleşen soygunda hırsızlar kanalizasyonda aylarca kazı yaparak bankanın kasasına ulaşmıştı.

74 yaşındaki Cassandri, soygunun zaman aşımına uğramasının ardından 8 yıl önce bir kitap yazarak soygunu planladığını anlatmıştı.

Soygun dan değil, kara para aklamaktan yargılanacak

Fakat Cassandri şimdi kara para aklama suçlamasından yargılanacak. Fransa'da kara para aklama suçlarında zaman aşımı bulunmuyor.

Société Générale bankasının şubesine yönelik soygun birkaç kitaba ve bir büyük filme ilham vermişti. Soygunu gerçekleştirmek için çete üyeleri kanalizasyonda plastik sandallar kullanmış, ışık için yüzlerce metre elektrik kablosu döşemiş ve bankanın altından 8 metre kazarak kasaya ulaşmıştı.

200 kasa para çalınmıştı

Bir hafta sonu gerçekleşen soygunda 200 kasa ve 29 milyon euroya denk gelen 46 milyon frank çalınmıştı. Soygunla ilgili yakalanan tek kişi olan Albert Spaggiari 1977'de yargılanmak üzereyken kaçmış, 12 yıl sonra sürgünde yaşamını yitirmişti.

Soygunun kitabını yazdı

Sürgünde bulunduğu yıllarda bir kitap yazan Spaggiari, soygunu kendisinin planladığını anlatmıştı. Fakat 2010'da Jacques Cassandri de mahlas kullanarak bir kitap yazarak aynı şeyi iddia edince polisler soygunu planlayanın Cassandri olduğuna karar kıldı.

Mahlasın arkasındaki kişinin Marsilya bölgesinde bilinen bir gangster olan Cassandri olduğunu teşhis eden polisler Cassandri'ye ulaştığında soyguna karıştığını kabul etti ancak para aklama suçlamasını reddetti.

"Roman kanıt sayılamaz"

AFP'ye konuşan Cassandri'nin avukatı, "Bu eser bir roman, bir kanıt değil" dedi. Cassandri soygundan kendisine "yalnızca 2 milyon euro" kaldığını ve bu parayı kısa sürede harcadığını savunuyor.

Savcılar ise Cassandri'nin yıllarca lüks bir hayat yaşadığını vurguluyor.