Galatasaray'ın şubat ayı olağan divan kurulu toplantısı, Çarşamba Gayrettepe Dedeman Otel'de yapılacak. Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar başkanlığında düzenlenecek toplantıda, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, gelecek dönemle ilgili üyeleri bilgilendirecek. Ayrıca kulübün mali yapısı da konuşulacak.
Bu sırada eski başkan Dursun Özbek'in de kendisine yöneltilen suçlamalarla ilgili belgelerle konuşacağı ve gereken açıklamayı yapacağı dile getirildi. Özbek dün kurmaylarıyla toplantı yaparak yarınki divan kurulunda nasıl bir yol izleyeceğini belirlemeye çalıştı.
Eski başkanın otel konaklamalarıyla ilgili kulübe 6 milyon lira bağışta bulunduğunu belgeleriyle üyelere aktaracağı belirtildi. Diğer taraftan Cavanda'nın alınmasıyla ilgili olarak yapılan eleştirilere ise yine belgeyle yanıt verileceği öğrenildi.
CAVANDA İTİRAFI
Geçtiğimiz yıl Trabzonspor'dan alınan futbolcunun 1.7 milyon euroluk serbest kalma maddesinin neden devreye sokulmadığına açıklık getirecek olan Dursun Özbek'in,"1.7 milyon euroyu peşin verirseniz bu mümkün idi. Ancak bu bonservisi peşin verecek nakit para kasamızda yoktu" diyeceği bildirildi
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Dursun Özbek, Cavanda gerçeğini açıkladı!
Galatasaray'ın şubat ayı olağan divan kurulu toplantısı, Çarşamba Gayrettepe Dedeman Otel'de yapılacak. Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar başkanlığında düzenlenecek toplantıda, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, gelecek dönemle ilgili üyeleri bilgilendirecek. Ayrıca kulübün mali yapısı da konuşulacak.
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