13 Şubat 2018 Salı28 C.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:29Güneş 07:55Öğle 13:24İkindi 16:14Akşam 18:42Yatsı 20:02
    • 16°C Adana
    • 9°C Adıyaman
    • 4°C Afyon
    • 3°C Ağrı
    • 7°C Amasya
    • 4°C Ankara
    • 16°C Antalya
    • 6°C Artvin
    • 9°C Aydın
    • 8°C Balıkesir
  • BIST: 115.428 0.53
  • Altın: 162,450 0.57
  • Dolar: 3,8022 0.04
  • Euro: 4,6824 0.43

Apple’dan öğrenci indirimi!

»
Apple’dan öğrenci indirimi!
Apple’ın aylık abonelikle çalışan dijital müzik servisi Apple Music, 82 yeni ülkede daha kullanıma sunuldu ve birkaç yeni ülkede öğrencilere indirimli olarak sunulmaya başlandı
Apple’dan öğrenci indirimi! Apple’dan öğrenci indirimi! Apple’dan öğrenci indirimi!

Apple Music servisi bugün 79 yeni ülkede kullanıma sunuldu ve 26 Şubat’ta üç ülke daha listeye eklenecek. Apple, dijital Music servisini bu yeni ülkelerden bazılarında öğrencilere indirimli olarak sunacak.

Apple Music’in öğrencilere indirimli olarak sunulmaya başlandığı yeni ülkeler İsrail, Malezya, Filipinler, Polonya, Portekiz ve Tayvan olarak sıralanıyor. 

Türkiye'deki öğrenciler de Apple Music'e indirimli olarak abone olabiliyor. Bunun için Apple'ın burada belirttiği adımları takip etmek gerekiyor.

İki yıldır kullanımda olan dijital Music servisine daha önce yalnızca ABD, Birleşik Krallık, Almanya, Danimarka, İrlanda, Avustralya ve Yeni Zelanda’daki öğrenciler indirimli olarak abone olabiliyordu.

Apple Music’in abonelik ücreti bu ülkelerdeki öğrenciler için yarı yarıya indiriliyor. Üniversite öğrencileri servise üye olduktan sonra dört yıl boyunca servisi yarı fiyatına kullanabiliyor. Lisans üstü programlara katılan öğrenciler, servisi indirimli olarak kullanmaya devam edebiliyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Apple’dan öğrenci indirimi!Apple’dan öğrenci indirimi!Apple’ın aylık abonelikle çalışan dijital müzik servisi Apple Music, 82 yeni ülkede daha kullanıma sunuldu ve birkaç yeni ülkede öğrencilere indirimli olarak sunulmaya başlandı
Samsung yaptı! İşte Galaxy X'in çıkış tarihi...Samsung yaptı! İşte Galaxy X'in çıkış tarihi...Samsung, katlanabilir ekranlı Galaxy X ile yeni nesil bir deneyim vaat ediyor. Samsung Galaxy X çıkış tarihi ve kullanım yöntemleri belli oldu.
YouTube o kanallara karşı savaş açtı!YouTube o kanallara karşı savaş açtı!YouTube, şiddet gibi zararlı içerikler üreten video kanallarına dair önemli yaptırımlar planladığını duyurdu.
Kullanıcılar için 'para'lı dönem artık başladıKullanıcılar için 'para'lı dönem artık başladıWhatsApp‘ın uzun süredir sunmaya hazırlandığı API temelli ödeme yöntemi kullanıma girdi.
Dikkat! Operatörünüz değişmiş olabilirDikkat! Operatörünüz değişmiş olabilirBaşvuru olmadığı halde abonelerin cep telefonu hatlarını başka operatörlere taşıyan bazı alt bayiler, bu yolla taşıma başına 10-40 lira arasında prim alıyor.
Bilim adamları bir ilki başardı! İlk kez durdurulduBilim adamları bir ilki başardı! İlk kez durdurulduBilim adamları müthiş bir çalışmaya imza atarak bir elektronu, güneşin yüzeyinden bir milyon kat daha parlak bir lazer ışın bombardımanıyla ilk kez durdurulduğu öğrenildi.
  • Google'a büyük şok! Müşterileri dava açtı!09 Şubat 2018 Cuma 15:15
  • Apple doğruladı! iPhone kaynak kodları sızdırıldı09 Şubat 2018 Cuma 14:59
  • Facebook'a yıllardır beklenen özellik geliyor09 Şubat 2018 Cuma 12:52
  • Rusya'dan Elon Musk'a cevap: Harika bir numaraydı08 Şubat 2018 Perşembe 15:20
  • Bir devin çöküşü! Teknoloji devi kan kaybediyor!08 Şubat 2018 Perşembe 14:37
  • Dört kameralı telefon resmen satışa sunuldu!08 Şubat 2018 Perşembe 11:40
  • Dünya bu anı bekliyordu! Tarihi gün07 Şubat 2018 Çarşamba 07:20
  • Peynir ekmek gibi sattı! 5 günde tükendi01 Şubat 2018 Perşembe 13:52
  • WhatsApp'a bir özellik daha!30 Ocak 2018 Salı 14:20
  • iPhone X'dan kötü haber! Seneye yok!30 Ocak 2018 Salı 14:07
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri