Apple’dan öğrenci indirimi!

Apple’ın aylık abonelikle çalışan dijital müzik servisi Apple Music, 82 yeni ülkede daha kullanıma sunuldu ve birkaç yeni ülkede öğrencilere indirimli olarak sunulmaya başlandı

Apple Music servisi bugün 79 yeni ülkede kullanıma sunuldu ve 26 Şubat’ta üç ülke daha listeye eklenecek. Apple, dijital Music servisini bu yeni ülkelerden bazılarında öğrencilere indirimli olarak sunacak.

Apple Music’in öğrencilere indirimli olarak sunulmaya başlandığı yeni ülkeler İsrail, Malezya, Filipinler, Polonya, Portekiz ve Tayvan olarak sıralanıyor.

Türkiye'deki öğrenciler de Apple Music'e indirimli olarak abone olabiliyor. Bunun için Apple'ın burada belirttiği adımları takip etmek gerekiyor.

İki yıldır kullanımda olan dijital Music servisine daha önce yalnızca ABD, Birleşik Krallık, Almanya, Danimarka, İrlanda, Avustralya ve Yeni Zelanda’daki öğrenciler indirimli olarak abone olabiliyordu.

Apple Music’in abonelik ücreti bu ülkelerdeki öğrenciler için yarı yarıya indiriliyor. Üniversite öğrencileri servise üye olduktan sonra dört yıl boyunca servisi yarı fiyatına kullanabiliyor. Lisans üstü programlara katılan öğrenciler, servisi indirimli olarak kullanmaya devam edebiliyor.