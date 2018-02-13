2. Abdülhamid kendi kurduğu hastanede anıldı

Numune Hastanesi Camii’nde mevlit ve Kur’an-Kerim tilavetinin ardından bir konferans düzenlendi. Burada bir konuşma yapan Numune Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ercan Yeni, "Bugün 10 Şubat, Sultan Abdülhamid’in vefatının 100. yılı. Bu hazırlık benden önce başlamıştı. Öğrencilik yıllarım aklıma geldi; Sultan Abdülhamid hatırıma gelince. Bu hastanenin kurucusu olduğu gibi benim mezun olduğum lisenin de kurucusu, Bursa Erkek Lisesi’nden mezunun. Hüzünlü bir hatırlama oldu benim için. Öğrenciyken Devletimizin bastı kitaplarda Kızıl Sultan diye anılıyordu. Biz bunun kavgasını veriyorduk, böyle değil diye" ifadesini kullandı.

"Çok şükür bugün Abdülhamid Hanı anmak ile ilgili bir program yapabiliyoruz" diyen Prof. Dr. Yeni, “Nereden nereye geldik diye bunu oturup iyi düşünmemiz lazım. Memleket çok yol katetti. Bu beni çok ümitlendiriyor. Abdülhamid’in hayatı ile ilgili ben çok konuşmak istemiyorum. Bir insan için standart olabilir ama bir Sultan için uzun bir dönem, bu dönem içerisinde bugün bile iktidarları parmak ısırtacak şekilde memlekete yatırımları vardır" diye konuştu.

Numune Hastanesi’nin Ankara’ya ilk yapıldığında Şehir Hastanesi olarak yapıldığını hatırlatan Prof. Dr. Yeni, “Çevredeki evlerde kullanılarak 3 bin yatak kapasitesi seviyesine ulaşmış. Zaman içerisinde Numune Hastanesi Ankara bazındaki ülkenin birçok kurumuna yetişkin insan kaynağının da temeli olmuş" diye konuştu.

Prof. Dr. Yeni, şu an çalışanların gayretiyle bu 137 yılın yükünü gelenlere, misafirlere çok yansıtmamaya çalıştıklarını belirterek kendisinin Urfa’dan geldiğini en fazla iki kişilik odaların olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Yeni, 6 kişilik odalar olduğunu kaydederek, "Bu hastanenin fiziki mekan olarak çok yorulduğunu çok yıprandığını görüyoruz. Taşınma ile ilgili bir süreç var. Tekrar ümit ediyorum ki, şehrin hastanesi olmak, Cumhuriyetin ilk yıllarında anılan Numune dediğimiz kavramı tekrar karşılayacak güce erişecektir" dedi.

Yıldırım Beyazit Üniversitesi öğretim üyesi ve eski Numune Hastanesi başhekimi Prof. Dr. Nurullah Zengin ise, Sultan 2. Abdülhamid’in bugün toplum olarak daha iyi anlamaya çalıştığımız değerli bir şahsiyet olduğunu vurgulayarak, “Üstad Necip Fazıl’ın Ulu Hakan Sultan Abdülhamid kitabını ben lise yıllarında elime almıştım. O kitabın son cümlesi ’Sultan Abdülhamid’i anlamak her şeyi anlamak olacaktır’ diye bitiyordu. O cümle benim de dikkatimi çekmişti. O dönemde yapılanlar yaklaşık 30 yıl, o 30 yıl olmasaydı belki Türk toplumu 20. yüzyılı göremeyecekti. Belki çok daha zor duruma düşecekti. O, 30 yıl Osmanlı İmparatorluğunun devam etmesine yetmedi ama gerçekten bu milletin yeni bir devlet kurmasına çok büyük etkisi oldu" ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Zengin, “Bu hastane cephe gerisinde en büyük sağlık üssü. Çevresindeki okullar, evler hasta hizmetine sunulmuş. Bunları yaşadı toplum. Bunların daha iyi anlaşılması millet olarak kendimizi daha iyi anlamamıza vesile olacak. Biz o dönemin şartlarını anlama noktasında düşünmeye, anlamaya ihtiyacımız var. Bu konuda emek vermiş hocalarımızdan dinlemek, kendimizi geliştirmek ihtiyacımız olan bir şey" değerlendirmesini yaptı.

Yapılan açılış konuşmasın ardından Sultan 2. Abdülhamid uzmanların yaptığı sunumlarla anıldı.