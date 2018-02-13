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Koca şiddetlerine inat hasta eşine bakıyor!

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Koca şiddetlerine inat hasta eşine bakıyor!
Son yıllarda yaşanan koca şiddetlerine rağmen 7 yıldır aşırı obeziteye bağlı hastalıklarla mücadele eden eşine bakan 52 yaşındaki Ali Baçlı, eşinin hastalığına çözüm bulunması için derman arıyor.
Koca şiddetlerine inat hasta eşine bakıyor! Koca şiddetlerine inat hasta eşine bakıyor! Koca şiddetlerine inat hasta eşine bakıyor!

Düzce’de 3 çocuk annesi Zülfiye Baçlı 7 yıl önce son doğumunun ardından aşırı kilo almaya başladı. Bacaklarında kireçlenmeye bağlı olarak eklem ağrıları çeken ve sıvı kaybı nedeniyle yerinden kalkmakta zorlanan Zülfiye Balcı, hareketsiz yaşamı ve aşırı kiloları nedeniyle bel fıtığı ve daha birçok rahatsızlığa yakalandı. Ancak 36 yıllık eşi 52 yaşındaki Ali Baçlı eşini bir dakika olsun yalnız bırakmıyor. İhtiyaçlarını karşılamakta zorlanan Zülfiye Baçlı’nın her an başında duran Ali Balçı, eşinin hastalığı için birçok doktora gittiklerini ancak çözümün özel bir hastanede olduğunu belirterek ekonomik durumlarının iyi olmaması nedeniyle eşini tedavi ettiremediklerini dile getirdi.
Ali Balçı; “Eşim 7 senedir yatıyor. Ayaklarında problem var. Kilo alıyor. Hastaneye götürüyoruz. Başka şehirlerdeki hastanelere götürüyorum. Elimden geldiği kadar bakıyorum. Bakmak zor oluyor. Ben kendim bakmaya çalışıyorum. Kilolu olduğu için yatakta dönemiyor. Döndürmeye çalışıyorum. Allah’ta yardım ediyor. Hastanede tedavisi var ama 120 bin lira para lazım. O kadar maddi gücümüz olmadığı için tedavisini yaptıramıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a başvurdum. Valilikten geldiler baktılar sonra bir daha gelmediler” dedi.


180 kiloya ulaşan Zülfiye Baçlı ise hastalıkları hakkında bilgi vererek hayırseverlerin yardımına ihtiyaçları olduğunu dile getirdi, Zülfiye Baçlı; “Doğumdan sonra ben kilo almaya başladım. Kilolarım belime vurdu. Belimde fıtık yaptı. Sonra ayaklarımın sıvısı bitti. Yüksek tansiyon var, 7 senedir yatıyorum. Kocam bakıyor bana. 180 kiloya ulaştım. Bu hastalıklarım hep hareketsizlikten. Gittiğimiz hastaneler bizi geri yolluyor. Tedavi yapmıyorlar, bizle ilgilenmiyorlar. Tedavim için büyük rakamlar istiyorlar. Bizim o kadar maddi gücümüz yok. Tedavi var ancak tedavi masraflarını karşılayacak gücümüz yok. Eski parayla 120 milyar lira istiyorlar bizden. Ama bizim o kadar gücümüz yok. Psikolojim bozuldu. Evime, kapıma, komşuma hasret kaldım, hiçbir yere gidemiyorum. Allah razı olsun vefakar bir eşim var ama oda bunaldı, O da bıktı. Ama yapacak bir şeyimiz yok. Gittiğimiz yerler bizi hep geri gönderiyor” dedi.

Baçlı çifti Zülfiye Balçı’nın eski sağlıklı günlerine dönebilmesi için hayırseverlerin yardımına ihtiyaçları olduğunu belirterek, 120 bin liraya tedavi olabileceğini de dile getirdiler.
 

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