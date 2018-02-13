PKK'lı hainler bunu da yaptı! Arkadaşlarının cesetlerine bile...

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) terör örgütü PYD/ PKK'dan temizlediği köylerde örgütten geriye, kurduğu bombalı tuzakları kaldı. Bomba imha ekipleri, teröristlerin yerleştirdiği patlayıcıları imha çalışmaları sürdürüyor.
TSK ve ÖSO birliklerinin Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ele geçirdiği köylerde terör örgütünün birçok noktaya mayın ve patlayıcı yerleştirdiği ortaya çıktı.
Teröristler, bu yönteme işgal ettiği bölgelerden kaçmadan önce TSK ve ÖSO birliklerinin ilerlemesini yavaşlatmak ve sivillerin evlerine geri dönmesinin önünü kapatmak için başvuruyor.
5 Şubat'ta terör örgütünden temizlenen Dikmetaş köyünde uzman ekipler, mayın ve bombalı tuzakların temizlenmesi çalışmalarını sürdürüyor.
ÖSO komutanlarından Ebu Ahmet Şami AA muhabirine yaptığı açıklamda, "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Dikmetaş köyünde çalışmalarımız devam ediyor. Köyü ele geçirdikten sonra PKK'nın köydeki sivillere ait evleri mayınladığını fark ettik." dedi.
"KENDİ TERÖRİST ARKADAŞLARININ CESETLERİNİ BİLE MAYINLAMIŞLAR"
AA'nın haberine göre; Ebu Ahmet Şami, "Köyden kaçan teröristler, halkın geçim kaynağı zeytinlerini sakladığı depoları bile mayınlamışlar. Hatta köyde bıraktıkları kendi terörist arkadaşlarının cesetlerini bile mayınlamışlar. PKK, köylüleri zorla evlerinden çıkarttıktan sonra her yere bombalı tuzaklar yerleştirmiş." diye konuştu.