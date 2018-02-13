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Hakarete uğrayan şehit annesi: 2.5 lira için...

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Adana'da ücretsiz ulaşım kartı olmasına rağmen otobüs şoförü tarafından para istenip, tepki gösterilen şehit annesi ortaya çıktı.
Hakarete uğrayan şehit annesi: 2.5 lira için...
Hakarete uğrayan şehit annesi: 2.5 lira için... Hakarete uğrayan şehit annesi: 2.5 lira için... Hakarete uğrayan şehit annesi: 2.5 lira için...

Adana'da ücretsiz ulaşım kartı olmasına rağmen otobüs şoförü tarafından para istenip, tepki gösterilen şehit annesinin, Bingöl- Elazığ Karayolu'nda 24 Mayıs 1993 tarihinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen silahsız 33 askerden biri olan Mehmet Tura'nın annesi Zübeyde Tura olduğu belirlendi. Zübeyde Tura (60), "2.5 lira için beni azarladılar, bana sahip çıkan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Olay, 4 Şubat günü şehir içi ulaşıma hizmet veren özel halk otobüsünde yaşandı. Torunuyla birlikte Yüreğir ilçesi Kozan Bulvarı üzerinde otobüse binen şehit annesi Zübeyde Tura, kendisine verilen ücretsiz ulaşım kartını kullandı. Ancak otobüs şoförü Eren G., Tura'dan yolcu ücreti olan 2.5 lirayı istedi. Şehit annesi ve otobüs şoförünün konuşma anları, aracın güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, şehit annesinin, "O zaman devlet niye verdi bu kartı bize?" dediği, otobüs şoförünün ise "Allah belasını versin bu devletin" diyerek cevap verdiği görüldü. Devletin kendilerine para vermediğini iddia eden otobüs şoförünün şehit annesine söylediği sözler, yolcuların da tepkisini çekti.

Bunun üzerine Adana Valiliği harekete geçti. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntüyü inceleyip, otobüs şoförünü tespit etti. 

Otobüs şoförü Eren G., hakkında adli işlem yapılmak üzere gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Ayrıca, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Eren G.'nin kullanmış olduğu halk otobüsünde yaptığı incelemede eksikler tespit ettiği ve buna istinaden idari para cezası uyguladığı, Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından da kılık kıyafet eksikliği ve yolcuya kötü davranmaktan idari işlem yapıldığı bildirildi.

ŞEHİT ANNESİ BULUNDU

Olayın ardından yetkililer, şehit annesinin kim olduğunu belirlemek için çalışma yaptı. Şehit Aileleri Derneklerinin de katkısıyla kısa sürede o şehit annesinin, Bingöl- Elazığ karayolunda 24 Mayıs 1993 tarihinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen silahsız 33 askerden biri olan Mehmet Tura'nın annesi Zübeyde Tura olduğu belirlendi. Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Tura, başından geçen olayı tekrar anlatarak, "Şehit annesine 2.5 lira için bunu yaptılar. Sürekli bu olayla karşılıyorum, hep azarlanıyoruz. Olaydan sonra tansiyonum çıktı, fenalaştım. Bana sahip çıkan tüm herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Adana İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ise şehit annesinin elini öptü. Yıldız, "Şehit ailelerimizi bize emanet, onlar başımızın tacı otobüs şoförü gözaltında, gereken yasal işlemler uygulanacak" dedi.

VALİLİK: PARASI ÖDENİYOR

Öte yandan Adana Valisi Mahmut Demirtaş ise daha önce bir toplantıda halk otobüsü hakkında benzer şekilde gelen şikayetlerle ilgili yaptığı açıklamada, şehit ve gazi yakınları için çıkartılan ücretsiz kartlar için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün Adana Büyükşehir Belediyesi üzerinden otobüsçülere her ay düzenli olarak ödeme yapıldığını bildirip, "Aslında ücretsiz olarak bilinen bu kartların kullanımı karşılığında ödeme yapılıyor. Para istenmesini ve saygısızlık kabul edilemez" demişti.

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