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Mehmetçik 'Fırtına obüsleri'yle teröristlere bomba yağdırıyor

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Milli imkanlarla üretilen, 24 saat kesintisiz atış kabiliyetine sahip ve 40 kilometre menzilli Fırtına obüsleri, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Zeytin Dalı Harekatı'nda yoğun olarak kullanılıyor.
Mehmetçik 'Fırtına obüsleri'yle teröristlere bomba yağdırıyor
Mehmetçik 'Fırtına obüsleri'yle teröristlere bomba yağdırıyor Mehmetçik 'Fırtına obüsleri'yle teröristlere bomba yağdırıyor Mehmetçik 'Fırtına obüsleri'yle teröristlere bomba yağdırıyor

TSK tarafından hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için 20 Ocak'ta başlatılan harekat başarıyla sürüyor.

Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik kararlarıyla BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı yürütülen harekat kapsamında, asker birlikler Afrin bölgesindeki köyleri tek tek teröristlerden arındırıyor.

Milli imkanlarla üretilen, TSK'nin vurucu gücü ve sınır güvenliğinin vazgeçilmezi "Fırtına obüsleri", dosta güven düşmana korku veriyor. 24 saat kesintisiz atış kabiliyetine sahip olan Fırtına obüsleri, yerli mühimmatlar kullanarak 40 kilometreyi aşan menzilleri, nokta atışı yapma özellikleriyle Zeytin Dalı Harekatı'nın önemli unsurlarının başında yer alıyor.

Harekatın başından itibaren komandolar ve zırhlı birliklerin ilerleyişine destek amaçlı sınır hattı boyunca konuşlandırılan obüs bataryaları, insansız hava araçları yardımıyla belirlenen terör hedeflerine bomba yağdırıyor. 

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PYD/PKK mensuplarının konuşlandığı alanları büyük titizlikle tespit eden Mehmetçik, özellikle teröristlerin beton bariyerler ve tünellerle oluşturduğu savunma hatlarını obüs atışlarıyla yerle bir ediyor.

Hava şartları ve hedef menziline göre belirlenen koordinattaki hedefleri imha eden obüslerin sınır hattından Afrin şehir merkezindeki terör hedeflerini vurabilecek kabiliyete sahip olduğuna işaret eden uzmanlar, zaman zaman uzun menzilli atışlarla teröristlerin toplanma bölgelerinin imha edildiğini belirtiyor.

Sivillerin zarar görmemesi için her türlü önlemin alındığını belirten güvenlik kaynakları, seri atış yapabilen obüslerin tam zırh özelliği ile personelin güvenliğini de sağladığını ifade ediyor.

TSK unsurlarının harekat bölgesinde Özgür Suriye Ordusu mensuplarıyla ilerleyişi sürerken, teröristlerden temizlenen köylerde çok sayıda el yapımı patlayıcı ile tuzaklar bulunduğu, bunların bomba imha uzmanlarınca tek tek imha edildiği öğrenildi.

 

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