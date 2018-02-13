14 Şubat 2018 Çarşamba28 C.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:28Güneş 07:53Öğle 13:24İkindi 16:15Akşam 18:43Yatsı 20:03
    • 8°C Adana
    • 8°C Adıyaman
    • -1°C Afyon
    • -1°C Ağrı
    • 4°C Amasya
    • -1°C Ankara
    • 9°C Antalya
    • 5°C Artvin
    • 9°C Aydın
    • 7°C Balıkesir
  • BIST: 114.495 -0.28
  • Altın: 162,649 0.70
  • Dolar: 3,8058 0.13
  • Euro: 4,7051 0.92

Bağ-Kur’lulara emeklilik müjdesi

»
Bağ-Kur’lulara emeklilik müjdesi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Bağ-Kur'lulara emeklilik müjdesi geldi. 1.28 faiz oranı ve 48 ay vade ile borçlu olduğu için emekli olamayan Bağ-Kur’lu sigortalılar emekli olabilecek.
Bağ-Kur’lulara emeklilik müjdesi Bağ-Kur’lulara emeklilik müjdesi Bağ-Kur’lulara emeklilik müjdesi

SGK ile Ziraat Bankası arasında "Emeklilik Hakkı Doğmuş Bağ-Kur’lu Esnafa Kredi Sağlanması Protokolü" imzalandı.

2.9 MİLYON BAĞ-KUR'LU VAR

Gerçekleştirilen iş birliği protokolünün esnaflarla ilgili önemli bir çalışma olduğunu değerlendiren Sarıeroğlu, her kesimle ilgili talep edilen konularda, bakanlığın ilgili birimleriyle yoğun çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Ziraat Bankası’nın ülkenin önemli bir kesimi için büyük bir sorumluluğu üstlendiğini dile getiren Sarıeroğlu, "Şuanda 2.9 milyon Bağ-Kur’lu aktif sigortalımız var, 2.6 milyon da Bağ-Kur emeklimiz var. Şartların iyileştirilmesiyle alakalı güçlü düzenlemelerin ardından prim oranlarını yüzde 40’tan yüzde 34 buçuğa düşürmüştük. Bağ-Kur sigortalılarımızın iş kazası sigortası kapsamına alarak, geçici iş göremezlik ödeneğinden faydalanma imkanı getirmiştik. Bağ-Kur sigortası kadınlarla ilgili esnaf kadınlarımıza verilen ödenekler ve diğer tüm teşvikler geçmişten bu güne yaptığımız önemli çalışmalardan bazıları" diye konuştu.

48 AYLIK BORÇLAR EMEKLİ MAAŞINDAN ÖDENECEK

1-3 çalışanı olan iş yerlerinde, 18-25 yaş arası gençlerin artı istihdam olarak işe almaları halinde 6 ay boyunca ücreti, vergisi ve sigorta primlerinin karşılanacağı bir teşvik modelinin de hayata geçirileceğini aktaran Sarıeroğlu, "Bugün imzalanan protokolümüz gerçekten önemli. Birikmiş prim borcu nedeniyle durdurulan hizmet süreleri olan sigortalılarımız vardı, ihya edilmesi durumunda yaşlılık aylığı bağlanmaya hak kazanacaklar da bu protokol kapsamında olacak. Protokol ile sigortalılarımızın 48 ay vade borçlarını ödemeleri, ödenmesinin de emekli maaşından sağlanması gerçekleştirilecek. Önemli olan komisyon alınmayacak olması. Bu krediye başvuran esnaflarımızın geçmiş sorgulamaları da yapılmayacak" şeklinde konuştu.

1.28 FAİZ ORANI

SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı ise, 1.28 faiz oranı ve 48 ay vade ile borçlu olduğu için emekli olamayan Bağ-Kur’lu sigortalıların emekli edileceği bilgisini vererek, "Protokolümüz 3 ay süreyle geçerli, talep edildiği takdirde iki sefer uzatılma imkanı var. Özellikle birikmiş prim borcu olan ve askerlik, doğum borçlanması yaparak emekli olacak olanlar da bu imkandan faydalanabilecek. Sigortalımız müracaat ettiklerinde Ziraat Bankalarına kredi yatacak ve kullanabilecekler" bilgisini verdi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Türkiye reklamda dijitali sevdiTürkiye reklamda dijitali sevdiDünya’da dijital reklam pazarı 40,1 milyar dolara ulaşırken, Türkiye'de 2017 döneminde yüzde 14,6 oranında büyüme göstererek 1.063 Milyon TL’ye ulaştı
Milli darbe! Afrin'i terör örgütlerine dar ettilerMilli darbe! Afrin'i terör örgütlerine dar ettilerAfrin'e düzenlenen Zeytin Dalı harekatında terör yuvaları yerli ve milli silahlarla vuruluyor.
Bağ-Kur’lulara emeklilik müjdesiBağ-Kur’lulara emeklilik müjdesiÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Bağ-Kur'lulara emeklilik müjdesi geldi. 1.28 faiz oranı ve 48 ay vade ile borçlu olduğu için emekli olamayan Bağ-Kur’lu sigortalılar emekli olabilecek.
Bakan'dan Sevgililer Günü uyarısı!Bakan'dan Sevgililer Günü uyarısı!Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Sevgililer Günü nedeniyle alışveriş yapacak vatandaşlara uyarıda bulundu.
200 yıllık silah devi iflas ediyor200 yıllık silah devi iflas ediyorDünya savaşlarının en çok kullanılan silahlarından Remington tüfeklerinin üreticisi Remington Outdoor Co., iflas başvurusu yapacaklarını açıkladı.
ASELSAN'dan sesten 6 kat daha hızlı 'Tufan'ASELSAN'dan sesten 6 kat daha hızlı 'Tufan'ASELSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen, ses hızının 6 kat fazlasına ulaşabilen TUFAN, elektromanyetik dalganın itme gücüyle fırlatma yapabiliyor.
  • Anneye 5 bin 631 TL13 Şubat 2018 Salı 13:11
  • Yüzlerce kişiyi işten çıkarıyor13 Şubat 2018 Salı 13:09
  • TFF'den Volkan Demirel kararı!13 Şubat 2018 Salı 12:25
  • Tarihinin en büyük yolsuzluğu! Tam 23 milyar Euro13 Şubat 2018 Salı 12:20
  • Sanayi ciro endeksi arttı13 Şubat 2018 Salı 11:43
  • Resmen yürürlükte! Zam yüzde 15'i geçemeyecek13 Şubat 2018 Salı 11:43
  • Tarih netleşti! Nisanda kuruluyor13 Şubat 2018 Salı 11:36
  • Motorin ve benzine indirim geliyor!13 Şubat 2018 Salı 11:33
  • Taşeron işçide 3 güne dikkat13 Şubat 2018 Salı 11:30
  • Dolar güne nasıl başladı? İşte ilk rakamlar...13 Şubat 2018 Salı 11:12
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri