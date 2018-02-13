14 Şubat 2018 Çarşamba28 C.Evvel 1439
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Yasa dışı bahis çetesinin milyonluk para trafiği

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Yasa dışı bahis çetesinin milyonluk para trafiği
Adana merkezli 9 ilde, internet ortamından yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda çoğu kadın, 100 kişi gözaltına alındı.
Yasa dışı bahis çetesinin milyonluk para trafiği Yasa dışı bahis çetesinin milyonluk para trafiği Yasa dışı bahis çetesinin milyonluk para trafiği

Başta Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya olmak üzere Hong Kong, Çin, Singapur, Güney Kore, İtalya, Taylan, Birleşik Arap Emirlikleri, Avusturya, Gürcistan, Belçika, Afrika ve Estonya uzantılı bu sitelerde oyun oynatanların, milyonlarca liralık para trafiğini de yönettikleri ortaya çıktı.

Adana Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet ortamında yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Bin polisin katıldığı operasyonda, Adana, İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Mersin, Mardin, Eskişehir, Tokat ve Antalya'da 140 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde arama yapan ekipler, çoğu kadın 100 kişiyi gözaltına aldı.

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