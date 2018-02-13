14 Şubat 2018 Çarşamba28 C.Evvel 1439
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DEAŞ'la mücadele için 200 milyon dolar verecek

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DEAŞ'la mücadele için 200 milyon dolar verecek
DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı Kuveyt'te başladı. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, toplantıda Suriye'deki DEAŞ'la mücadele için ülkesinin 200 milyon dolar vereceğini açıkladı.
DEAŞ'la mücadele için 200 milyon dolar verecek DEAŞ'la mücadele için 200 milyon dolar verecek DEAŞ'la mücadele için 200 milyon dolar verecek

Toplantının açılışında konuşan Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah el-Halid el-Hamad es-Sabah, DEAŞ'ın çöküşünün koalisyon ülkelerinin terörle mücadele konusuna olan bağlılığını gösterdiğini belirtti.

Sabah, "Uluslararası toplum hala silahlı grupların doğrudan tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor. Dolayısıyla uluslararası koalisyon içinde yeni ufuklar yaratmak gerekir." dedi.

ABD'den Suriye'de DEAŞ'la mücadele için koalisyona 200 milyon dolar sözü

Toplantıda konuşan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da "Koalisyon güçleri DEAŞ'ı Suriye ve Irak'ta ele geçirdiği toprakların yüzde 98'inden çıkardı, ancak örgüt bölge için tehlike oluşturmayı sürdürüyor." dedi. 

Irak topraklarının DEAŞ'tan temizlenmesine rağmen örgütün hala bölge için bir tehdit unsuru olduğunu belirten Tillerson, koalisyona "DEAŞ'ın Irak ve Suriye'ye geri dönmemesini sağlamak için gayretlerini sürdürme" çağrısında bulundu. 

DEAŞ'ın söz konusu ülkelere geri dönememesi için finansman sağlamanın önemine dikkati çeken Tillerson, ABD'nin Suriye'de DEAŞ'la mücadele için koalisyona 200 milyon dolar vereceğini söyledi. 

Kuveyt'teki toplantıyla eş zamanlı olarak İtalya'da da "DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Savunma Bakanları Toplantısı" düzenleniyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Kuveyt'teki DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda bir konuşma yapacak.

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