İstanbul Sarıyer'de 29 Kasım 2016 sabahı, diyaliz makinesine girmek için evinden yola çıkan sanatçı Erdal Tosun, karşı yönden gelen Nihat Şaki'nin kendi aracına çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetmişti.
Olay yeri keşif raporunda sanık Nihat Şaki'nin kusurlu bulunduğu, ayrıca yolda ve Erdal Tosun'da herhangi bir kusur bulunmadığı belirtilmişti.
'VİCDAN AZABI ÇEKİYORUM'
Erdal Tosun'un aracına çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sürücü Nihat Şaki'nin yargılanmasına bugün devam edildi. İstanbul 51'inci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanık Şaki son savunmasını yaptı. Duruşmada söz alan sanık Şaki, "Ben istemeyerek bu suçu işledim. Bilinçli olarak kaza yapmadım. Belediyede işçi olarak çalışıyorum. İş saatine yetişmek için giderken bu olay oldu. Ölenin hayranlarından biriyim. Çok üzgünüm" diyerek beraatini istedi.
3 YIL 4 AY HAPİS
Davanın bugün görülen karar duruşmasında oyuncu Erdal Tosun'un ölümüne ilişkin davada tutuksuz yargılanan sürücü Nihat Şaki, "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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Erdal Tosun'un hayatını kaybettiği kazaya ilişkin karar çıktı
İstanbul Sarıyer'de 29 Kasım 2016 sabahı, diyaliz makinesine girmek için evinden yola çıkan sanatçı Erdal Tosun, karşı yönden gelen Nihat Şaki'nin kendi aracına çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetmişti.
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