Açık açık uyardı: Bu sefer sert kayaya çarptınız!

Erzincan'da halka hitap eden Başbakan Binali Yıldırım, ABD'nin YPG'ye yardımlarına sert çıkarak, "Bu iş o kadar kolay değil, bu sefer sert kayaya çarptınız." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım Erzincan İl Kongresi öncesi halka hitap etti. Başbakan burada yaptığı konuşmada ABD'ye sert eleştirilerde bulunarak," ABD yönetimi diyor ki 'Bizim, Suriye'de terör örgütleriye kurduğumuz ilişki bir tercih değil, bir mecburiyet.' Bu ne demek? Bu, bizim lisanımızda 'Özrü kabahatinden büyük' demek. Şimdi DEAŞ bitti, DEAŞ bitince mecburiyet bitti mi? Bitti. O halde niye devam ediyorsunuz? Niye daha fazla silah gönderiyorsunuz? Bu iş o kadar kolay değil, bu sefer sert kayaya çarptınız. Buradan ilan ediyorum. PKK/PYD sizin sırtınızı sıvazlayanlara güvenmeyin. Güvendiğiniz dağlara kar yağması yakındır."ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım, il kongresinde şöyle konuştu;

"Milletimizin rahatı için Afrin'de kahramanlarımız destan yazıyor. Afrin'e oradaki kahraman Mehmetçiklerimiz gereken neyse yapıyor. Uluslararası hukuktan doğan bir hakla sınırdışı operasyonları gerçekleştiriyoruz İnsanımıza yönelik tehditler tamamen bitene kadar bu operasyonlar devam edecek.



KILIÇDAROĞLU KİMDEN YANASIN ÇIK DA SÖYLE



Ey Kılıçdaroğlu sen hangi akla hizmet ediyorsun? 7 düvelin desteklediği PYD/PKK devletimize kafa tutuyor sen kimden yanasın çık da söyle. Teröristlerin üzerine gideceğiz, sen istesen de istemesen de. Diyor ki, 'Bu milletin en korkak adamı Recep Tayyip Erdoğan'dır' diyor, senin korkak dediğin adama 15 Temmuz'da tankların arasından geçerek milletinin yanına geldi. Afrin operasyonu devletin operasyonuymuş siyasetin değil. Allah akıl fikir gelsin, bu yaşa gelmiş hala devlet nedir farkında değil. "